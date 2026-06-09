Нова ескалация: Иран атакува американски военни бази в Ирак (ВИДЕО)

С настъпването на нощта Иран организира мащабно нападение с дронове над американски бази в Северен Ирак. Няколко дрона са уловени от американските системи за противовъздушна отбрана над Соран и Халифан, съобщават световните агенции.
Reports indicate a large-scale Iranian drone attack on US bases in northern Iraq, with several drones reportedly intercepted by US air defense systems over Soran and Khalifan. pic.twitter.com/F62oBolfg2— Clash Report (@clashreport) June 8, 2026
Междувременно Axios потвърди, че Израел първоначално се е подготвял за мащабна вълна от удари срещу Иран, но е бил разубеден от американккия президент Доналд Тръмп. В телефонен разговор той е предупредил Нетаняху с думите: "Биби, по-добре внимавай, иначе много скоро ще си сам." В крайна смета Нетаняху се е съгласил да спре, ако Иран също се откаже от атаките.