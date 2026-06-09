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Нова ескалация: Иран атакува американски военни бази в Ирак (ВИДЕО)

09 юни 2026, 0:30 часа 489 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Нова ескалация: Иран атакува американски военни бази в Ирак (ВИДЕО)

С настъпването на нощта Иран организира мащабно нападение с дронове над американски бази в Северен Ирак. Няколко дрона са уловени от американските системи за противовъздушна отбрана над Соран и Халифан, съобщават световните агенции.

Междувременно Axios потвърди, че Израел първоначално се е подготвял за мащабна вълна от удари срещу Иран, но е бил разубеден от американккия президент Доналд Тръмп. В телефонен разговор той е предупредил Нетаняху с думите: "Биби, по-добре внимавай, иначе много скоро ще си сам." В крайна смета Нетаняху се е съгласил да спре, ако Иран също се откаже от атаките.

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Ирак американски бази война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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