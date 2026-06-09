За Ериксен! Дания взриви Евро 2020 за талисмана си: "червения динамит" отново прелива от барут, но няма къде да гръмне

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико започва след няколко дни. А една история за чудото на живота и магията на футбола няма да има шанса да се повтори само в рамките на пет години. Интересно защо, Дания винаги преживява странни случки, които водят до успех. Евро 1992 - "червения динамит" дори не се класира, но след като влиза в турнира в последния момент, на мястото на изключената Югославия, печели. Евро 2020 - звездата на отбора Кристиан Ериксен припада на терена и датчаните стигнаха да 1/2-финалите. А в контролите преди Мондиал 2026, за жалост, Ериксен отново падна на терена.
Красивата история на Дания от Евро 2020
Историята от 2021 г. е позната на всички. Дания играе първия си мач на отложеното Евро 2020 срещу Финладния и звездата на отбора Кристиан Ериксен припада на терена. Срещата е прекратена, а животът на Ериксен - спасен на косъм. Тогава решението е сблъсъкът да бъде доигран на същия ден и логично, Дания губи. Следва нова тежка загуба, този път от Белгия, след като "червения динамит" повежда във втората минута. Но победа с 4:1 над Русия в последния мач е достатъчна за вторто място в групата и продължаване напред. След това Дания отстранява последователно Уелс и Чехия, за да стигне до 1/2-финал.
След спорна дузпа в добавеното време, Дания губи от Англия с 1:2, но "червения динамит" е докоснал всяко футболно сърце с историята, която написа. А нейни основни автори бяха Каспер Шмайхел, Симон Кяер, Микел Дамсгор, Йоаким Маеле и други.
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Кристиан Ериксен отново колабира на терена
Пет години по-късно, Дания не успя да се класира на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. "Червения динамит" завърши втори след Шотландия в квалификационната си група, като зад себе си остави Гърция и Беларус. На баражите победи Северна Македония с 4:0 на 1/2-финала, но на финала загуби от Чехия на дузпи. На 7 юни Дания прие Украйна в една от приятелските срещи преди Мондиал 2026. И двете страни не са участнички, така че не се подготвяха за нищо. И тогава се случи немислимото. През второто полувреме, при резултат 2:1 за Дания, Кристиан Ериксен отново колабира на терена. Срещата е прекратена.
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Christian Eriksen released a statement saying this situation was different from what happened in 2021.— ESPN FC (@ESPNFC) June 8, 2026
For now, his focus is on recovering, spending time with his family, going on vacation and playing football with his children ❤️🙏 pic.twitter.com/Z5rM6EPl1k
Цяла Дания само ще гледа Мондиал 2026
И този път "червения динамит" прелива от барут. Но просто няма къде да гръмне. Чехия е в група с Мексико, Южна Корея и ЮАР. Дания преспокойно можеше да излезе от тази друпа, ако се беше класирала. А кой знае, можеше и отново да направи един приказен поход за своя талисман Кристиан Ериксен. Но няма как да разберем. Ериксен вече е добре, още в болница, но добре. Обмисля оттеглянето си от футбола. А както той, така и всички други датчани, ще бъдат само зрители на Мондиал 2026.
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