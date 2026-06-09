За Ериксен! Дания взриви Евро 2020 за талисмана си: "червения динамит" отново прелива от барут, но няма къде да гръмне

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико започва след няколко дни. А една история за чудото на живота и магията на футбола няма да има шанса да се повтори само в рамките на пет години. Интересно защо, Дания винаги преживява странни случки, които водят до успех. Евро 1992 - "червения динамит" дори не се класира, но след като влиза в турнира в последния момент, на мястото на изключената Югославия, печели. Евро 2020 - звездата на отбора Кристиан Ериксен припада на терена и датчаните стигнаха да 1/2-финалите. А в контролите преди Мондиал 2026, за жалост, Ериксен отново падна на терена.

Красивата история на Дания от Евро 2020

Историята от 2021 г. е позната на всички. Дания играе първия си мач на отложеното Евро 2020 срещу Финладния и звездата на отбора Кристиан Ериксен припада на терена. Срещата е прекратена, а животът на Ериксен - спасен на косъм. Тогава решението е сблъсъкът да бъде доигран на същия ден и логично, Дания губи. Следва нова тежка загуба, този път от Белгия, след като "червения динамит" повежда във втората минута. Но победа с 4:1 над Русия в последния мач е достатъчна за вторто място в групата и продължаване напред. След това Дания отстранява последователно Уелс и Чехия, за да стигне до 1/2-финал.

След спорна дузпа в добавеното време, Дания губи от Англия с 1:2, но "червения динамит" е докоснал всяко футболно сърце с историята, която написа. А нейни основни автори бяха Каспер Шмайхел, Симон Кяер, Микел Дамсгор, Йоаким Маеле и други.

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Кристиан Ериксен отново колабира на терена

Пет години по-късно, Дания не успя да се класира на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. "Червения динамит" завърши втори след Шотландия в квалификационната си група, като зад себе си остави Гърция и Беларус. На баражите победи Северна Македония с 4:0 на 1/2-финала, но на финала загуби от Чехия на дузпи. На 7 юни Дания прие Украйна в една от приятелските срещи преди Мондиал 2026. И двете страни не са участнички, така че не се подготвяха за нищо. И тогава се случи немислимото. През второто полувреме, при резултат 2:1 за Дания, Кристиан Ериксен отново колабира на терена. Срещата е прекратена.

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Christian Eriksen released a statement saying this situation was different from what happened in 2021.



For now, his focus is on recovering, spending time with his family, going on vacation and playing football with his children ❤️🙏 pic.twitter.com/Z5rM6EPl1k — ESPN FC (@ESPNFC) June 8, 2026

Цяла Дания само ще гледа Мондиал 2026

И този път "червения динамит" прелива от барут. Но просто няма къде да гръмне. Чехия е в група с Мексико, Южна Корея и ЮАР. Дания преспокойно можеше да излезе от тази друпа, ако се беше класирала. А кой знае, можеше и отново да направи един приказен поход за своя талисман Кристиан Ериксен. Но няма как да разберем. Ериксен вече е добре, още в болница, но добре. Обмисля оттеглянето си от футбола. А както той, така и всички други датчани, ще бъдат само зрители на Мондиал 2026.

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