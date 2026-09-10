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Ламин Ямал повали 16-годишен рекорд на Барселона и влезе в историята на Шампионска лига

10 септември 2026, 11:39 часа 403 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ламин Ямал повали 16-годишен рекорд на Барселона и влезе в историята на Шампионска лига

Отборът на Барселона стартира европейската си кампания с безмилостна победа с 5:1 над нидерландския Фейенорд в първия мач от груповата фаза на Шампионска лига. Бразилската суперзвезда Рафиня отново попадна под светлините на прожекторите с двете си попадения. Новите попълнения от лятото Габриел Жезус и Карим Адейеми също се отчетоха с по един гол, преди Сем Стайн да се разпише за гостите в края на мача.

Ламин Ямал заблестя при победата на Барселона над Фейенорд

Въпреки това именно Ламин Ямал открадна шоуто, като пренаписа историята на европейските турнири. 19-годишният играч даде две асистенции и вкара зашеметяващ гол от пряк свободен удар в 77-ата минута. По този начин той достигна 21 голови участие в най-елитната клубна надпревара - 11 попадения, 10 асистенции. Така той надмина предишния рекорд на Килиан Мбапе от 20 голови участия и постави абсолютен рекорд за най-много участия в голове от тийнейджър в турнира.

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Ламин Ямал и Рафиня

Ямал повали 16-годишен рекорд

На 19 години и 58 дни испанският национал стана и най-младият играч, отбелязал пряк свободен удар за клуб от Ла Лига на най-голямата европейска сцена, като надмина предишните рекорди, държани от Арда Гюлер и Серхио Агуеро. Освен това Ямал влезе в историята, подобрявайки 16-годишен рекорд. Испанецът се превърна в най-младия капитан в историята на каталунците. Постижението стана факт в 71-а минута, когато титулярният капитан Рафиня бе заменен и даде лентата на младия си съотборник. До този момент рекордът бе на името на Боян Къркич, който изведе отбора с лентата в мач за Купата на краля през 2010 година, когато беше на 20 години.

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Барселона Шампионска лига Ламин Ямал
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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