Феноменален гол на Левандовски не стигна за победа над отбора на Меси в МЛС (ВИДЕО)

Докато всички погледи бяха насочени към Шампионска лига, звездите на Мейджър Лийг Сокър също излязоха на терена в сряда вечер. Роберт Левандовски, Антоан Гризман, Лионел Меси и Каземиро всички оставиха своя отпечатък. Най-младата звезда в шампионата - Каван Съливан, също добави две асистенции. Беше вечер на големи имена, големи голове и големи моменти, като звездната сила определи тона по време на натоварената програма от мачове в средата на седмицата на МЛС.

Без победител в дербито между Левандовски и Меси

Мачът с най-много звезди, разбира се, се състоя в Чикаго, където Левандовски и Файър приеха Интер Маями на Меси пред рекорден брой 63 094 зрители по трибуните. Феновете обикновено идват заради Меси, но може спокойно да се предположи, че значителна част от над феновете, които изпълниха "Солджър Фийлд", бяха там и за да видят новия полски голмайстор на тима. И двамата имаха своите моменти, но това не беше достатъчно, за да помогнат на своите отбори за победата.

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Левандовски отбеляза първия гол едва 10 минути след началото на мача, давайки на домакините силен импулс срещу действащите шампиони. Само две минути след почивката Меси върна Интер Маями в мача, като асистира на Каземиро от корнер. Оттам нататък нищо не разделяше двата отбора и, всъщност, равенството 1:1 вероятно беше справедливо. Срещата не премина без напрежение, като се стигна до сериозно спречкване между Левандовски и играчи на Интер, по-специално с Родриго Де Пол.

🚨🗣️ Rodrigo De Paul, to Lewandowski:



“WHO ARE YOU, DUMMY? I WON TWO COPA AMÉRICAS AND ONE WORLD CUP, YOU?”. pic.twitter.com/pcBp0DLACQ — Legendary Sports Report (@LegendaryNewz) September 10, 2026

Гризман изведе Орландо до победа в Атланта

Междувременно Орландо Сити вкара пет гола срещу Атланта Юнайтед. Лошата новина е, че два от тези пет гола бяха автоголове. Добрата новина е, че останалите три попаднаха във вратата на Атланта, като звездата Антоан Гризман допринесе значително за резултата. Френската звезда отбеляза два гола, включително и този, който донесе победата, като Орландо Сити спечели с 3:2 пред над 70 000 фенове. С този дубъл Гризман вече има шест попадения в последните си четири мача.

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