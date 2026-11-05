Балъков с емоционално послание към Роналдо: "Ти си пример за поколенията, истинска легенда"

Както вече стана ясно, Кристиано Роналдо обяви оттеглянето си от националния отбор на Португалия с дълго обращение, което публикува в социалните мрежи. В него суперзвездата заяви, че отборът на родината му ще остане завинаги в неговото сърце. В коментар под публикацията на Роналдо, българската легенда Красимир Балъков написа своето обръщение към нападателя. В него Балъков заяви, че португалецът е истинска легенда, герой, и пример както за поколенията, така и за него самия.

Красимир Балъков: "Играчи като теб не се появяват всеки ден"

Ето какво написа Красимир Балъков: "Каква изключителна кариера с португалския национален отбор! За нас бе привилегия да проследим това невероятно пътешествие. Беше огромно удоволствие да те гледаме как играеш, от ранните ти години до най-високите върхове в кариерата ти. Ти си истинска легенда, пример за поколенията и за мен - португалски герой. Играчи като теб не се появяват всеки ден. Благодаря ти за всички незабравими моменти, които осигури на португалския футбол и на страната, която аз, въпреки че не съм португалец, завинаги ще нося в сърцето си.

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Балъков игра в Спортинг Лисабон над 4 години

Наслаждавай се на времето, което все още ти предстои в клубната ти кариера. Благодаря за всичко, легендо!" Красимир Балъков има специална връзка с Португалия, като игра в местния Спортинг Лисабон от зимата на 1991 г. до лятото на 1995 г. За клуба той изигра 165 мача, в които вкара 56 гола и даде 15 асистненции. С "лисабонските лъвове" той спечели Купата на Португалия през 1995 г.

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