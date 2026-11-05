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Сестрата на Роналдо: "Ти промени хода на съдбата и поведе Португалия"

05 ноември 2026, 15:59 часа 245 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Сестрата на Роналдо: "Ти промени хода на съдбата и поведе Португалия"

Сестрата на Кристиано Роналдо - Катя, написа дълго съобщение към своя брат, след като той официално обяви, че се оттегля от националния отбор на Португалия. Суперзвездата направи това с дълго обръщение, което публикува в социалните мрежи. На свой ред, неговата сестра изрази мнението и чувствата си относно ситуацията. Тя заяви, че Роналдо е успял да обърне съдбата си и да поведе Португалия.

"Знам какви битки си водил"

Ето какво написа сестрата на Кристиано Роналдо Катя: "Днес светът се сбогува с теб в националния отбор на Португалия. Аз, като твоя сестра, поглеждам назад и изпитвам гордост, която едва се побира в гърдите ми. Знам какви битки си водил, какво си дал на нашата страна и какъв невероятен път си прокарал. Ти промени хода на съдбата си и поведе Португалия след себе си. Днес е тъжен ден, да. Но циклите приключват, за да могат да започнат други.

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Кристиано Роналдо

"Твоята чест и твоят път са по-важни от всяко сбогуване"

Времето има власт над нас и ако нещо друго изисква отговор, може би утре всичко ще стане по-ясно. Твоята чест и твоят път са по-важни от всяко сбогуване. Въпреки че тази снимка не е с високо качество, за мен тя е невероятно важна. Тя пази частица от нашата история и служи като постоянно напомняне, че много преди да станеш Кристиано Роналдо, на когото се възхищава целият свят, ти беше, и винаги ще бъдеш моят брат, моето момче. Обичам те. Гордея се безкрайно с теб".

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Кристиано Роналдо Португалия отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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