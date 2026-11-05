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Ню джаз пианистът Винсент Майснер с първо българско турне

05 ноември 2026, 14:48 часа 720 прочитания 0 коментара
Снимка: Alarma Punk Jazz
Ню джаз пианистът Винсент Майснер с първо българско турне

Оригинална авторска музика за пиано джаз трио, повлияна както от E.S.T., Йоахим Кюн и The Bad Plus, така и от Принс, Ленън, Маккартни и Radiohead. Трима невероятни млади импровизатори, родени през две години между 1998 и 2002 г. Четири концерта в съвсем различен формат, с различна програма, представена в напълно различен контекст.

Пианистът Винсент Майснер (Meißner / Meissner), "детето-чудо на съвременната германска джаз сцена", е роден през 2000 г. и е отраснал в малкото селце Нидербобрич ("Долината на бобрите") в провинция Саксония (в близост до Фрайберг и Дрезден). Едва 25-годишен, миналата година Винсент издаде трети албум с триото си за реномирания лейбъл ACT, с чието име свързваме музиката както на титани като Есбьорн Свенсон, Якоб Карлсон, Нюен Ли, Нилс Ландгрен, Паоло Фрезу, Виджей Айер, Юн Сун На, Улф Вакениус и Йоахим Кюн, така и на по-млади, но все по-видими на световната сцена джаз музиканти като гостувалия това лято в България Йоел Лисаридес.

"Нова надежда за германския джаз" – така германската медия "MDR Kultur" определи дебютния албум на Винсент Майснер "Bewegtes Feld" (2021). От "Deutschlandfunk" отидоха още по-далеч, прогнозирайки, че неговото трио "ще излети като ракета". Албумът, продуциран от ментора на Майснер – пианиста Михаел Волни (също артист на ACT), не остава незабалязан и от американската пофесионална критика в лицето на списание "Downbeat".

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Историята на триото обаче започва още по-рано – през 2017 г., когато Винсент, тогава едва 17-годишен, и още по-младият барабанист Хенри Райхман (на 15) се срещат за първи път в Музикалното училище в Дрезден, за да посвирят заедно и поставят началото на съвместната си работа. Две години по-късно, през 2019 г., към тях се присъединява и контрабасистът Йозеф Цаймец (р. 1998), чието семейство по произход е от Йеленя Гура (Полша). И оттогава тримата са неразделни като музикален организъм, макар днес да живеят в различни градове (и страни): Хенри и Винсент завършват музика в Лайпциг, а Йозеф, след защитата на магистратурата си в Базел, се установява в Париж.

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Основната идея на триото, както самите те казват, е да се предадат впечатления от настоящето без думи, да предизвикат у публиката емоционални преживявания, които надхвърлят конкретния осезаем момент – и всичко това да се случва по напълно естествен начин.

Триото е удостоено с множество отличия – "Награда за постижения" на Германския джазов съюз (2019), "Германска централна джаз награда" (2020), първо място на конкурса Jünger Münchner Jazzpreis (2021), първо място на Международната джаз награда "Биберах" (2022), а сред най-ярките им международни изяви са участията на Angrajazz Festival на Азорските острови (2021), Jazzopen Stuttgart (2022), Getxo Jazzfest (2023), Off-Beat Basel (2024) и Фестивала "Нишвил", Сърбия (2025) – най-източната точка, до която са стигали досега.

Сред основните си влияния и вдъхновения триото посочва Андрю Хил, Йоахим Кюн, The Bad Plus, Пабло Хелд, Кая Дракслер, Крейг Тейборн, Михаел Волни, но също така и The Beatles, Radiohead и Принс. Неслучайно във втория им албум "Wille" (2023) наред с авторските композиции на Майснер откриваме версия на "In My Life" на Джон Ленън, а в третия – "Eigengrau" (2025) – на "Nothing Compares 2 U" на Принс и "Separator" на Radiohead.

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Американското списание "Something Else!" пише за триото: "Следвайки стъпките на Е.S.T. и The Bad Plus, Vincent Meissner Trio внася младежка доза дързост в класическия формат на пиано триото. Това е състав, който очевидно е в синхрон и с по-новите тенденции в съвременната музика – като тези, представени от Луис Коул. А взаимодействието между тримата музиканти е забележително.“

Четирите концерта от това първо турне в България, организирани от "Аларма Пънк Джаз", ще се проведат в следния ред и формат:

10.11.2026 (вторник) – 21:00 ч. – София - концерт в два сета в джаз клуб In The Mood (ул. "Позитано" 52). Билети ТУК: https://inthemood.bg/events/vincent-meissner-trio (само 50 места).

11.11.2026 (сряда) – 20:00 ч. – София – почетно участие, отриване на концерта на шведско-норвежкото супертрио Rymden в кино "Люмиер" с 30-минутен сет. Билети в EpayGo https://epaygo.bg/3345273902 и на касите на EasyPay.

12.11.2026 (четвъртък) – 20:00 ч. – София – дълъг акустичен концерт в Галерия "Прегърни ме" (ул. "Г.С.Раковски" 63). Билети в EpayGo https://epaygo.bg/2386400739 и на касите на EasyPay (само 40 места).

13.11.2026 (петък) – 21:00 ч. – ПловдивКонцертно студио на Радио Пловдив. Билети в EpayGo https://epaygo.bg/3491660399 и на касите на EasyPay.

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Джаз концерти Alarma Punk Jazz Винсент Майснер
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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