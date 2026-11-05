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Симфоничният оркестър на Българското национално радио гостува в програмата на Европейския музикален фестивал

05 ноември 2026, 15:31 часа 584 прочитания 0 коментара
Снимка: Георги Петков, Европейски музикален фестивал; колаж: Actualno.com
Симфоничният оркестър на Българското национално радио гостува в програмата на Европейския музикален фестивал

На 20 ноември 2026 от 19:00 ч. в зала "България" Симфоничният оркестър на Българското национално радио ще представи концерт, в който три произведения от различни епохи изграждат необикновено музикално пътешествие – от съзерцанието и духовната сила до дълбоката човешка емоция. На пулта ще застане главният диригент на оркестъра – маестро Константин Илиевски, а солист ще бъде изявеният български виолончелист Атанас Кръстев. Концертът е част от 26-ото издание на Европейския музикален фестивал, който се организира от музикална агенция "Кантус Фирмус" с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община – Календар на културните събития за 2026 г.

Билетите за концерта са в продажба онлайн в мрежата на Eventim и на касите в зала "България".

Вечерта ще започне с "Елегия за голям симфоничен оркестър и орган" от Милко Коларов – творба от 1996 г., в която два внушителни звукови свята се срещат в особено въздействащ диалог. Органът, със своята многопластова темброва природа и асоциации със сакралното пространство, се вписва в богатата симфонична звучност, за да създаде атмосфера на размисъл и съзерцание.

Проф. Милко Коларов е сред значимите имена в българската композиторска и диригентска школа. Завършва композиция при Панчо Владигеров и оркестрово дирижиране при Константин Илиев. Творчеството му обхваща различни жанрове – от симфонични и камерни произведения до опери, балети и оратории. Специализира в Париж, а негови произведения са изпълнявани и издавани в редица европейски страни и Япония.

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Следва Симфония № 5 в ре мажор, оп. 107, "Реформационна" от Феликс Менделсон-Бартолди – произведение, в което историята, религиозната традиция и музикалното вдъхновение се преплитат в мащабна симфонична концепция.

Любопитен факт е, че Менделсон започва да пише симфонията едва на 20-годишна възраст, подготвяйки я за честването на 300-годишнината от Аугсбургското изповедание – един от основополагащите документи на Протестантската реформация. Във финала композиторът включва известния лутерански хорал "Ein feste Burg ist unser Gott" ("Здрава крепост е нашият Бог"), създаден от Мартин Лутер. Така симфонията се превръща не просто в музикално произведение, а в своеобразен звуков разказ за вярата, устойчивостта и духовната идентичност.

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Интересна е и съдбата на творбата – въпреки че е завършена през 1830 г., тя е публикувана едва през 1868 г., повече от две десетилетия след смъртта на композитора. Самият Менделсон дирижира първото ѝ изпълнение в Берлин през 1832 г.

Във втората част на концерта публиката ще се срещне с един от най-величествените върхове в романтичната литература за виолончело – Концерт за виолончело и оркестър в си минор, оп. 104 от Антонин Дворжак. Солист ще бъде Атанас Кръстев.

Парадоксално, но Дворжак дълго време не вярвал, че виолончелото е подходящ солов инструмент. Променя мнението си след като чува концерт за виолончело от американския композитор, виолончелист и диригент от ирландски произход Виктор Хърбърт, с когото работи в Националната консерватория в Ню Йорк. Вдъхновен от чутото, през 1894–1895 г. създава своя знаменит концерт – произведение, което по-късно ще се превърне в еталон за жанра.

Зад монументалната му музикална архитектура се крие и дълбоко лична история. Докато работи върху концерта в Ню Йорк, Дворжак научава за тежкото заболяване на Йозефина – сестра на съпругата му и жената, към която някога е изпитвал силни чувства. След завръщането си в родината, когато тя умира, композиторът преработва финала на вече завършената творба и включва музикален цитат от любимата ѝ песен "Остави ме сам". Дворжак отказва да остави финала на концерта просто като триумфален завършек. Той преработва последните 60 такта, като добавя дълга, меланхолична и елегична кода. В нея отново прозвучава темата от нейната любима песен, преминаваща в затихващо сбогуване, преди финалния изблик на оркестъра. Така произведението придобива още по-интимно и изповедно измерение, превръщайки се в своеобразен музикален спомен за една непреходна обич.

Концертът е посрещнат с голямо възхищение още при премиерата си в Лондон през 1896 г., дирижирана от самия композитор. А един от най-големите музиканти на епохата – Йоханес Брамс, след като се запознава с партитурата, възкликва, че ако е знаел, че може да бъде написан такъв концерт за виолончело, самият той би създал подобно произведение много по-рано.

В ръцете на Атанас Кръстев този шедьовър ще разкрие богатството на виолончеловия звук – от топлата лиричност и интимната изповед до драматичния размах и виртуозната енергия. А партньорството с оркестъра ще очертае една от най-красивите особености на Дворжаковия концерт – равнопоставения диалог между солиста и симфоничната тъкан.

Роден в семейство на музиканти, Атанас Кръстев е възпитаник на НМУ "Любомир Пипков" и НМА "Проф. Панчо Владигеров" в София, а след това специализира при световноизвестната виолончелистка проф. Наталия Шаховская в Мадрид. Той е носител на множество отличия от международни конкурси, сред които награда за камерна музика, връчена от кралица София, I награда и златен медал от Международния конкурс за виолончелисти в Лицен, както и две отличия "Кристална лира". През 2018 г. е удостоен с наградата "Златен век" на Министерството на културата, а през 2022 г. получава "Златно перо" за принос към българската култура. Концертирал е в Австрия, Франция, Нидерландия, Италия, Испания, Русия, Гърция, Чехия, Словакия, Сърбия, Бразилия и на всички отговорни български подиуми и фестивали. Той е артистичен директор на фестивала и академията "Cellissimo". През 2016 г. придобива образователната и научна степен "доктор", а от 2025 г. е професор по виолончело в НМА "Проф. Панчо Владигаров".

Маестро Константин Илиевски е диригент, пианист и композитор с международна кариера и задълбочена подготовка в областта на композицията и оркестровото дирижиране. След обучението си в София и Братислава той завършва магистратури по композиция и дирижиране в Университета за музика и сценични изкуства във Виена. Едва на 17 години основава оркестъра Sinfonietta dell’Arte в Братислава, с който реализира успешни гастроли в Европа. Сред значимите моменти в международната му кариера е участието му като финалист в 53-ия Международен конкурс за млади диригенти в Безансон, Франция. От 2017 г. Константин Илиевски работи активно със Симфоничния оркестър на БНР, а днес е негов главен диригент. Носител е на наградата "Кристална лира" за сезон 2017/2018 г. и продължава да съчетава диригентската си дейност с преподаване и творчески проекти в България и Европа.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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