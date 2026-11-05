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Yettel започва продажбите на HUAWEI WATCH D3 в комплект с FreeBuds 7i и две години HUAWEI Care

05 ноември 2026, 15:00 часа 1258 прочитания 0 коментара
Снимка: Yettel
Yettel започва продажбите на HUAWEI WATCH D3 в комплект с FreeBuds 7i и две години HUAWEI Care

●       Новият модел проследява кръвното налягане денонощно и позволява споделяне на здравни данни с близките в реално време

●       По-тънкият корпус и 1,92-инчовият AMOLED дисплей с двойно по-висока пикова яркост осигуряват повече удобство и по-добра видимост

Yettel започва продажбите на HUAWEI WATCH D3 - най-новото поколение от специализираната серия смартчасовници на HUAWEI за проследяване на кръвното налягане. Моделът се отличава с по-тънък корпус и по-удобен дизайн, значително по-ярък дисплей и усъвършенствани възможности за денонощно наблюдение на здравните показатели.

Какво включва офертата?

Всеки клиент, който закупи часовника в периода от 2 до 30 ноември 2026 г., ще получи безжични слушалки HUAWEI FreeBuds 7i и двугодишна сервизна защита HUAWEI Care. Тя важи за устройства, закупени до 31 декември 2026 г., и включва 24 месеца защита на дисплея, батерията и задния панел на часовника и може да бъде еднократно приложена при инцидент, а въздушната възглавница може да бъде подменена до 2 пъти в рамките на 24 месеца.

Към предложението се добавя и HUAWEI MultiPass, който осигурява достъп без допълнително заплащане до приложения за здраве, спорт и навигация. Клиентите, закупили HUAWEI WATCH D3 в периода от 2 ноември до 31 декември 2026 г., получават три месеца достъп до HUAWEI Health+, Headspace, FIIT и Kotcha, както и два месеца до Komoot и Naviki. Общата стойност на спестените абонаментни такси е 199 евро според цените към 2 ноември 2026 г. След изтичането на съответните периоди абонаментите не се подновяват автоматично.

Здравните показатели на близките - на едно място

Една от най-важните новости в HUAWEI WATCH D3 е функцията „Health Community“, създадена да носи повече спокойствие както на потребителя, така и на неговите близки. След като свържат профилите си в HUAWEI Health, потребителите ще могат да следят данни за кръвното налягане и други здравни показатели на своите близки, както и да получават известия в реално време. На едно място могат да се проследяват още пулсът, дневният брой крачки и качеството на съня. Така часовникът ще позволи на потребителите да следят здравните показатели на своите близки, дори когато са далеч един от друг. Функцията ще бъде достъпна чрез софтуерна актуализация и изисква актуална версия на приложението HUAWEI Health.

Проследяване на кръвното налягане през деня и по време на сън

В основата на устройството е ултратънък надуваем маншет, вграден директно в каишката. Той се изпълва с въздух при измерване и работи заедно с високопрецизен сензор за налягане и системата HUAWEI TruSense. Новата конструкция осигурява по-добро прилягане към китката и ограничава усещането за притискане и триене дори при продължително носене.

HUAWEI WATCH D3 поддържа и 24-часово амбулаторно проследяване на кръвното налягане (ABPM), при което измерванията се извършват автоматично през деня и по време на сън. Потребителят получава подробен отчет със средните стойности на систолното и диастолното налягане за деня, нощта и цялото денонощие, както и данни за пулса. Подобреният алгоритъм отчита положението на тялото и е оптимизиран за измервания по време на сън, когато човек не може съзнателно да заеме стандартната позиция за измерване.

Часовникът може да измерва кръвното налягане и преди или след тренировка, като предоставя допълнителна информация за реакцията на организма към физическото натоварване. Здравните му възможности включват още ЕКГ, анализ на аритмията чрез пулсова вълна, проследяване на съня и вариабилността на сърдечната честота. Специалният бутон за ЕКГ позволява функцията да бъде стартирана бързо, без необходимост от навигация през менютата.

По-тънък корпус и по-ярък дисплей за повече удобство

HUAWEI WATCH D3 предлага и значителни подобрения в дизайна. Корпусът е с дебелина 11,3 мм в най-тънката си част спрямо 13,3 мм при предходното поколение, което доближава усещането при носене до това на класически часовник и осигурява повече комфорт през деня и по време на сън. Новият 1,92-инчов AMOLED дисплей е по-голям от 1,82-инчовия екран на предишния модел, а пиковата яркост е удвоена - от 1500 на 3000 нита. Това осигурява по-лесно разчитане на измерванията, съобщенията и останалата информация дори при силна външна светлина.

Bluetooth 6.0 осигурява стабилна връзка със смартфона, бърза синхронизация на данните и възможност за провеждане на разговори директно от китката. HUAWEI WATCH D3 поддържа още NFC плащания при наличие на съвместима платежна услуга, над 100 режима за тренировка и до шест дни работа с едно зареждане при типична употреба. При активирано 24-часово амбулаторно проследяване на кръвното налягане батерията може да издържи до един ден. Моделът е съвместим както с Android, така и с iOS.

Цени, цветове и гаранция в Yettel

В Yettel HUAWEI WATCH D3 се предлага в три цвята -  Black, Mocha Gold и White Gold - на цена от 449,99 евро в брой или на лизинг с месечна вноска от 22,99 евро за 24 месеца. Смартчасовникът идва и с тригодишна гаранция от Yettel, без допълнително заплащане. Удълженият гаранционен срок е част от „Смартфон Вселена“ - екосистемата от услуги на оператора, която осигурява допълнителна грижа за устройствата през целия им жизнен цикъл. Тя включва още достъп до сертифициран сервиз и диагностика, възможности за гъвкаво плащане и програмата „Рециклирай и спести“, чрез която клиентите могат да върнат старо устройство срещу отстъпка при покупка на ново.

Yettel
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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