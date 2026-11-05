Кризата в Манчестър Сити се задълбочава? Висшата лига може да повдигне обвинения за периода след 2018 година

Проблемите за Манчестър Сити извън терена може да продължат. Както е известно, наскоро клубът бе признат за виновен по всички с изключение на едно от 115-те обвинения, повдигнати срещу него от Висшата лига, и беше установено, че е сключил няколко фиктивни търговски споразумения, които са надули финансите му за период от девет години между 2009 и 2018 година с около 830 млн. паунда.

Ситуацията за Ман Сити може да се влоши драстично

Макар че е важно да се подчертае, че Сити продължава да твърди, че е невинен, и вече е подал обжалване срещу присъдата за виновност, водещ спортен адвокат сподели ексклузивно пред "TEAMtalk", че клубът може да отнесе борбата си за оневиняване чак до Върховния съд. И докато това обжалване продължава зад кулисите, на друго място отделна комисия на Висшата лига взема решение относно най-добрия начин на действие по отношение на най-подходящото наказание.

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Може да разследват Сити за периода след 2018 година

Ситуацията за "гражданите" може да се влоши драстично, тъй като се появи информация, че клубът може да бъде подведен под допълнителни обвинения за периода след 2018 година в допълнение към вече повдигнатите 114. Мигел Делейни от "The Independent" твърди, че нарастващ брой от тези ръководители са повдигнали очевидния въпрос дали преувеличените спонсорски договори на Манчестър Сити просто са спрели през 2018 година, въпреки че търговските приходи са отчетени като останали на същото ниво.

В доклада се твърди, че са задавани въпроси за това "какво се е променило за една нощ" във финансите на Сити след 2018 година (когато приключи първоначалният период на разследване), което поставя Висшата лига пред огромна дилема, че тежестта на предполагаемите измами може да е по-широко разпространена, отколкото първоначално се опасяваха. Възможността за по-нататъшно разследване за момента изглежда нереалистична. Очаква се развитие по този казус в следващите месеци.

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