Човек от ФИФА ще се опита да свали Джани Инфантино от трона

Председателят на японската футболна асоциация Козо Ташима планира да се кандидатира за нов президент на Международната централа ФИФА на изборите през март 2027 година, като така ще се противопостави на настоящия лидер Джани Инфантино. Новината бе съобщена от агенция Ройтерс. Както е известно, Инфантино е подложен на сериозен натиск и може да загуби лидерската си позиция, ако се появи подходящ кандидат, който да получи нужната подкрепа.

Козо Ташима обяви официалната си кандидатура за президент на ФИФА

"Благодарен съм, че мога да обявя това с пълната подкрепа на Футболната асоциация на Япония. Въпросът не е в победата или загубата, но в това да покажем на света честния и справедлив подход, който японският футбол е изградил. Това, от което ФИФА се нуждае сега, са тези ценности, които защитаваме. Реших да се кандидатирам, за да покажа това на света", заяви Ташима. 68-годишният японец е бивш национал на страната си и е член на Изпълкома на ФИФА от 2015 година насам. Той има репутация на уважавана и дипломатична личност в света на политиката във футбола.

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Кандидатите се нуждаят от формална подкрепа от пет от 211-те федерации-членки, които ще гласуват на 18 март в мароканската столица Рабат. Те също така трябва да преминат проверка за допустимост от тричленна комисия, назначена от ФИФА. Освен Ташима, бившият защитник на Тотнъм и националния отбор на Швейцария Рамон Вега също обяви намерението си да се изправи срещу настоящия президент за властта във ФИФА. Очаква се скоро и УЕФА да издигне свой кандидат.

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