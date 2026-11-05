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Лидерите на парламентарните групи също били поканени в УНСС да слушат за бюджета

05 ноември 2026, 15:04 часа 900 прочитания 0 коментара
Снимка: УНСС
Лидерите на парламентарните групи също били поканени в УНСС да слушат за бюджета

Журналистката Полина Паунова сподели информация в профила си в социалните мрежи, според която писмо, подписано с електронния подпис на министър Гълъб Донев. В него председателите на парламентарните групи са поканени в УНСС в петък в 12:30 часа в Аула "Максима" на УНСС да чуят как Румен Радев ще запознае обществеността с проектобюджета за догодина.

"Много се надявам това да е "фалшива новина". Защото ако не е МВР спешно трябва да свали правителството като фалшива сатирична страница. На първо място: кой си е представил в това управление, че парламентът ше обикаля като на зелено училище в УНСС? Изнесено заседание за най-важния закон? Ми да направят и изнесени гласувания. Гласуват бюджета в УНСС, а па измененията в конституцията, които планират в ЮЗУ, например", коментира Паунова.

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"На втото място: как на УНСС им е хрумнало да се съгласят на подобна идея - нали там студентите учат, за да станат професионалисти, а не аматьори?

На трето място: не им ли хрумва на управляващите, че като правят сказки, за да запознават общствеността с нещо - достъпът в университети е свободен и тая същата общественост може да иде да се познае лично в 12:30 утре с бюджета? Ако пък планират да ограничават влизането във висше учебно заведение - също би било хубаво.

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Така де, дано това е фалшива новина с писмото. А не истинска новина, на която ѝ викаме фалшива докато не ни хванат като с втория пенсионен стълб", завършва тя.

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Полина Паунова Румен Радев бюджет 2027
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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