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ГЕРБ подкрепи идеята на Васил Терзиев за концесия на "Топлофикация"

05 ноември 2026, 14:57 часа 660 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
ГЕРБ подкрепи идеята на Васил Терзиев за концесия на "Топлофикация"

ГЕРБ подкрепя започването на процедура за концесия на "Топлофикация-София", каза общинският съветник от партията Димитър Вучев. По думите му, ако в Столичния общински съвет (СОС) бъде внесен доклад по темата, групата ще го разгледа. Позицията на ГЕРБ е заявена още през 2022 г. в предишния мандат на СОС. Още в края на мандата на Йорданка Фандъкова  управляващото тогава мнозинство на ГЕРБ-СДС заложи именно на този модел за спасяване на дружеството.

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По думите на Вучев тогава доклад на американска компания е очертал стъпките за провеждане на процедурата. "Състоянието на дружеството е тежко и ще се влоши, ако не бъдат взети мерки", каза общинският съветник.

Сред причините за състоянието на "Топлофикация" той изтъкна разликата между цената на услугата за потребителите, която определи като социална, и пазарната цена на природния газ. По думите му газът е поскъпнал с 30% преди няколко дни, а дружеството служи като буфер между потребителите и пазара на суровини.

"Най-важното сега е Общината и държавата да започнат разговори, да уточнят стъпките и да действат в обща посока", каза Вучев.

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ГЕРБ Топлофикация София Васил Терзиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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