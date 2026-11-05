Четирима митничари, двама от тях шефове, са задържани при акция във Варна

12 души са арестувани при специализирана операция във Варна срещу схема за данъчни престъпления при внос на стоки от Китай. Сред задържаните са четирима митнически служители, като двама от тях заемат ръководни длъжности. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев.

Останалите арестувани са представители на търговски дружества, за които има данни, че са участвали в схемата. Според информацията стоките са били вкарвани в страната контрабандно или са декларирани на значително по-ниски от реалните им стойности. Така са нанесени сериозни щети на държавния бюджет.

"Искам съвсем ясно да заявя, че подобни акции ще продължат. Никой не бива да живее с илюзията, че заемането на длъжност в държавна структура го прави по някакъв начин защитен", заяви Демерджиев. Още: Ощетили бюджета с над 1,5 милиона евро: Разкриха група за данъчни измами и пране на пари

Министърът определи операцията като пореден удар срещу служители на държавни институции, за които има съмнения, че са подпомагали незаконни практики. Той увери, че действията на институциите няма да спрат, а напротив - ще бъдат засилени.

Разследването трябва да установи точния размер на щетите за бюджета, мащаба на схемата и ролята на всички замесени лица и търговски дружества.