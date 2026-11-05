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Няма да вдигат заплатите на полицаите, но няма да има и съкращение

05 ноември 2026, 16:08 часа 1065 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Няма да вдигат заплатите на полицаите, но няма да има и съкращение

В МВР не се предвижда увеличение на заплатите през 2027 г., но няма да има и съкращения сред служителите с полицейски функции. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност.

По думите му основната причина за замразяването на възнагражденията е липсата на финансов ресурс.

"За 2027 година се коментира да няма повишаване на заплатите, основната причина е, че няма финанси", обясни Демерджиев. Още: "Справихме се": Демерджиев за вота и за странна активност на някои кметове на ДПС

Той увери, че няма да се пристъпва към съкращаване на полицаи, въпреки че през последните години системата е загубила около 6000 служители.

"Последните години около 6000 полицаи са освободени, няма да правим това. Хората с полицейски функции няма да бъдат съкращавани, но съкращаваме някои дежурни части", посочи министърът.

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Вместо това МВР ще се насочи към преструктуриране на администрацията и премахване на звена с дублиращи се функции, които не са пряко свързани с полицейската дейност.

Демерджиев допълни, че не се планира увеличение на възнагражденията в министерството, но и няма да се предприемат мерки, които да засегнат служителите с основни полицейски функции. Още: МВР: Най-много са сигналите за купуване на гласове

Изявлението му идва ден след като министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че не се очаква увеличение на заплатите и на военнослужещите през 2027 г. Като причина и в двата случая се посочва недостигът на средства.

Подобни промени в структурите планира и Министерството на отбраната, където се обсъжда премахване на дублиращи се по наименование длъжности за военнослужещи и цивилни служители.

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МВР полицаи увеличение на заплати
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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