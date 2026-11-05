Близък до Шумахер: "Семейството му никога няма да разкрие подробности"

Над 10 години след злощастния ски инцидент, който легендарният Михаел Шумахер преживя, все още не знаем подробности за състоянието му. Той беше в кома около 6 месеца, след което, през 2014 г. беше преместен в имението си в Швейцария. От тогава семейството му пази информацията за неговото състояние в тайна, въпреки интереса на феновете и дори биографичния филм, който беше направен за 7-кратния шампион от Формула 1. Журналистът Флориан Кьонинг, който е и близък приятел на Михаел Шумахер, говори за легендарния пилот.

"Не искат да споделят информация"

Ето какво каза Кьонинг пред "Bild": "Не очаквам семейството някога да публикува подробности за здравословното му състояние или нови снимки. Те ясно заявиха, че не искат да споделят информация с обществеността. Това е тяхно право и трябва да го уважим". Флориан Кьонинг заяви още, че разбира желанието на феновете да разберат повече подробности за състоянието на Михаел Шумахер, но все пак запазва мненито си, че желанието на семейството му трябва да бъде спазено.

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Михаел Шумахер все още е рекордьор по титли във Формула 1

Кьонинг добави, че дори да научи каквито и да е подробности за състоянието на Шумахер, той не би ги разкрил. Отново, заради уважението, което има към семейството на 7-кратния шампион и тяхното желание да запазят всичко в тайна. Все още не се е намерил кой да подобри рекорда на Михаел Шумахер от 7 шампионски титли във Формула 1, като само Люис Хамилтън го изравни през 2020 г. След тях е аржентинецът Хуан Мануел Фанджо с 5 титли, а с по 4 са Ален Прост, Себастиан Фетел и Макс Верстапен.

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