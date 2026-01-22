Лоши новини за Барселона: Разкриха колко време ще отсъства Педри

Барселона постигна важен успех над Славия Прага в двубой от предпоследния седми кръг в основната схема на Шампионската лига. На "Фортуна Арена" каталунците се нуждаеха от обрат, две попадения на Фермин Лопес, изкупление на Роберт Левандовски за куриозен автогол и златната резерва Дани Олмо. Последният замени контузилия се в 61-вата минута - 120 секунди преди да се разпише. Травмата на испанския халф бе лошата новина за вечерта за старши треньора Ханзи Флик.

Педри ще е аут около месец

23-годишният испански национал падна близо до центъра на терена по време на пробив на домакините. Местните издания “Мундо Депортиво” и “Спорт” информират, че футболистът е скъсал мускул на десния крак. Той получи идентична травма на същия мускул през октомври и тогава трябваше да се възстановява три седмици. Очаква се сега Педри да се възстановява повече от този период, за да могат на "Камп Ноу" да бъдат сигурни, че травмата няма отново да се обади в бъдеще.

Hansi Flick's reaction to Pedri grabbing his hamstring as he subbed off 💔 pic.twitter.com/ANqog7Y1jE — ESPN FC (@ESPNFC) January 21, 2026

Халфът е с ключва роля в селекцията на Флик, а отсъствието му е притеснително за всички фенове на Барса. Очаква се Педри да пропусне двубоите с Овидео, Елче, Майорка, Жирона и Леванте в Ла Лига, Копенхаген в Шампионската лига и срещата с Албасете за Купата на краля. Тепърва полузащиникът ще премине допълнителни медицински изследвания в следващите дни, за да се разбере с точност колко сериозна е травмата му.

ОЩЕ: Да поискаш Лионел Меси "по погрешка": Как Ман Сити прати оферта от 70 млн. паунда на Барселона