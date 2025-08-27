Барселона иска минимум 70 милиона евро за един от най-големите си таланти

Челси е сериозен кандидат да привлече халфа на Барселона Фермин Лопес, но от каталунския клуб искат поне 70 милиона за трансфер на своя юноша, пише вестник „Мундо Депортиво“.

Барса не иска да се разделя с халфа

Треньорът на Барселона Ханзи Флик държи Фермин Лопес да остане в испанския отбор, но в същото време каталунците имат нужда от свежи пари заради деликатното си финансово състояние и проблемите с финансовия феърплей в Испания. От Барселона са дали срок от 48 часа на младия си талант да реши дали ще остане в тима или ще предпочете преминаване във Висшата лига.

