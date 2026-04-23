Барселона се доближи до титлата, но даде свидна жертва

Барселона се доближи сериозно до титлата в Ла Лига след минимална победа с 1:0 над Селта на „Камп Ноу“, но успехът бе помрачен от неприятни събития. Единствения гол реализира младият талант Ламин Ямал от дузпа, като при изпълнението получи тежка контузия и напусна терена. Срещата бе изпълнена с драматични моменти, сред които сериозна травма на Жоао Кансело и напрегната ситуация по трибуните, свързана със спасяване на човешки живот.

Ламин Ямал реализира дузпа в 40-ата минута за единствения гол в мача. Още в 23-ата Жоао Кансело се контузи и бе заменен от Алехандро Балде, а самият Ямал също напусна в края на полувремето, отстъпвайки мястото си на Руни Барджи. Първата част бе удължена заради здравословен проблем на фен по трибуните. След почивката Феран Торес вкара втори гол в 55-ата минута, но той бе отменен заради засада.

С успеха Барселона събра 82 точки и увеличи аванса си пред Реал Мадрид на 9, докато Селта остава седми с 44 точки, колкото има и шестият Хетафе.