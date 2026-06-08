Руснак: "Когато се опитах да наема жилище в Беларус, ме попитаха: "Чий е Крим?" (ВИДЕО)

Руски гражданин, преместил се в Беларус няколко месеца след руската инвазия в Украйна, разказа в откровено интервю за беларуския проект "Редакция", на какъв въпрос се е наложило да отговори в момента, в който се опитал да си наеме жилище. На въпрос на журналиста сблъсквал ли се е с по-особено отношение от страна на беларусите, мъжът на име Станислав разказва (във видеото на 58:37 мин.):

"Опитвах се да наема апартамент в Молодечно (град в Минска област, Беларус - бел. ред.). Всъщност, в един от апартаментите, които разглеждах, ме попитаха чий е Крим. И тогава аз отговорих: "Искате ли да наема апартамента или искате да ме вкарате в затвора?" (Мъжът има предвид, че за честен отговор на този въпрос рискува както в Русия, така и в съюзника й Беларус да бъде подведен под съдебна отговорност - бел. ред.).

На това място в интервюто журналистът отбелязва, че не би се изненадал да чуе такъв въпрос в Грузия, например, но в Беларус...?

Отговорът на Станислав е следният: "Не, това е напълно разумен въпрос, защото много беларуси имат роднини в Украйна, Русия, Полша, Литва и почти навсякъде другаде. Мисля, че 30-40 процента имат роднини в чужбина."

"Защо да ги съдя, ако имат някакви лоши чувства (към руснаците - бел. ред.)? Те са си техни, вътрешни", заявява още той.

В интервюто Станислав признава, че е напуснал Воронеж и се е преместил в Беларус през есента на 2022 г. Когато войната започнала, той казал на всички свои познати, че напуска страната: "Просто се страхувам, нека бъдем честни. Страхувам се. Не мисля за никакви политически движения или нещо подобно. Просто не ми се умира."