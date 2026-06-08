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План за изолация на Путин: Кой в действителност изпрати Абрамович при Зеленски

08 юни 2026, 16:31 часа 765 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
План за изолация на Путин: Кой в действителност изпрати Абрамович при Зеленски

Един от най-богатите руски олигарси Роман Абрамович е бил изпратен да преговаря тайно с Володимир Зеленски, както стана известно тези дни, но инициаторът за този разговор не е бил Владимир Путин - той само неохотно е трябвало да се съгласи. Това пише известният руски публицист и политически анализатор, критикът на Путин Игор Ейдман, в профила си във Фейсбук.

"Очевидно Путин в момента е под силен натиск от руския елит, който иска да сложи край на безизходицата във войната. Вероятно заради това, въпреки добре известните факти, все по-настоятелно, почти маниакално настоятелно, повтаря, че Русия напредва на всички фронтове и скоро решително ще спечели. По този начин той се опитва да хипнотизира обкръжението си: още малко, просто бъдете търпеливи, скоро ще победим и целият този кошмар ще свърши", пише Ейдман.

Според него посещението на Абрамович в Киев е поредният опит на руския елит да убеди Путин да спре войната. Абрамович е действал в преговорите със Зеленски като представител на руския управляващ елит и олигархията и задачата му е била да получи от Зеленски някаква рамка за бъдещо мирно споразумение. След което се е опитал да убеди Путин да преговаря и да замрази войната, само че не е успял, смята Ейдман.

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Руската олигархия сега обмисля условията на Зеленски като основа за прекратяване на войната след смъртта на Путин, убеден е анализаторът. "Те трябва да разберат какво ги очаква, ако диктаторът бъде отстранен и започне истински мирен процес, какъвто е невъзможен при него", пише той.

Как смята руският елит да отстрани Путин Ейдман не се наема да прогнозира. Но смята, че това може да стане със саботаж или с общ демарш от страна на силовите структури и/или лидерите на икономическия блок на правителството и Централната банка, които да поискат прекратяване на войната, тъй като тя бързо се развива в критично опасна за Русия посока. Рискът за Русия става все по-очевиден - заплахата за Крим, украинските удари по Москва и Санкт Петербург, пристанищата и петролните рафинерии, както и нарастващите икономически и финансови проблеми.

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"А това може да завърши само с физическа изолация и/или отстраняване на диктатора", пише анализаторът. И добавя, че "Зеленски разбира тази ситуация отлично, поради което в писмото си открито намеква на Путин, че може да плати с живота си за отказа си от мир".

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

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Роман Абрамович Владимир Путин Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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