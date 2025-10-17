Барселона се интересува от съотборник на защитник на ЦСКА

Барселона следи косовския национал Фисник Аслани от Хофенхайм, съобщи журналистът Флориан Платенберг в социалната платформа X.

23-годишният косовар има действащ договор до 2029 година. Порталът Transfermarkt оценява стойността му на 18 милиона евро.

Аслани е записал седем мача във всички състезания този сезон, в които е отбелязал пет гола и е дал две асистенции.

