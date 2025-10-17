Войната в Украйна:

В Полша разкриха новия отбор на Левандовски, феновете на Барса няма да са доволни

17 октомври 2025, 13:20 часа 399 прочитания 0 коментара
В Полша разкриха новия отбор на Левандовски, феновете на Барса няма да са доволни

Медиите в Полша разкриха кой е новия отбор на голямата звезда на страната Роберт Левандовски. Както е известно, голмайсторът в момента играе за Барселона и е един от големите любимци на фенове на тима. Договорът му с каталунците обаче изтича след края на настоящия сезон. В последните седмици се заговори, че той няма да получи предложение за подновяване на контракта, тъй като вече е на 37 години. Затова и шефовете на Барса вече му търсят заместник.

Левандовски може да заиграе за Атлетико Мадрид 

Роберт Левандовски обаче може да продължи да играе в испанската Ла Лига, но с екипа на един от големите конкуренти на Барселона за челните места в подреждането. Става въпрос за тима на Атлетико Мадрид. Според информация на полския журналист Матеуш Швенчицки треньорът на „дюшекчиите“ Диего Симеоне цени високо централния нападател и ще опита да го склони да облече екипа на столичани.

Диего Симеоне

Към нападателя има интерес и от други клубове, но той иска да остане в Испания 

Сериозен интерес към услугите на 37-годишния Левандовски има и от страна на италианския гранд Милан, както и от тимове от САЩ и Саудитска Арабия. Полякът обаче няма никакво намерение да напусна Испания, където се чувства отлично. Затова и той може да склони да продължи кариерата си в Атлетико Мадрид, където ще получава достатъчно игрово време – нещото, на което Лева държи най-много.

ОЩЕ: Тежък удар по Барселона - голяма звезда пропуска Ел Класико срещу Реал Мадрид

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Барселона Атлетико Мадрид Роберт Левандовски Диего Симеоне фенове на Барселона
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес