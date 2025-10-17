В Полша разкриха новия отбор на Левандовски, феновете на Барса няма да са доволни

Медиите в Полша разкриха кой е новия отбор на голямата звезда на страната Роберт Левандовски. Както е известно, голмайсторът в момента играе за Барселона и е един от големите любимци на фенове на тима. Договорът му с каталунците обаче изтича след края на настоящия сезон. В последните седмици се заговори, че той няма да получи предложение за подновяване на контракта, тъй като вече е на 37 години. Затова и шефовете на Барса вече му търсят заместник.

Левандовски може да заиграе за Атлетико Мадрид

Роберт Левандовски обаче може да продължи да играе в испанската Ла Лига, но с екипа на един от големите конкуренти на Барселона за челните места в подреждането. Става въпрос за тима на Атлетико Мадрид. Според информация на полския журналист Матеуш Швенчицки треньорът на „дюшекчиите“ Диего Симеоне цени високо централния нападател и ще опита да го склони да облече екипа на столичани.

Към нападателя има интерес и от други клубове, но той иска да остане в Испания

Сериозен интерес към услугите на 37-годишния Левандовски има и от страна на италианския гранд Милан, както и от тимове от САЩ и Саудитска Арабия. Полякът обаче няма никакво намерение да напусна Испания, където се чувства отлично. Затова и той може да склони да продължи кариерата си в Атлетико Мадрид, където ще получава достатъчно игрово време – нещото, на което Лева държи най-много.

