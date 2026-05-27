При акция срещу наркотрафика: ГДБОП задържа седем души в София

Антимафиоти от ГДБОП са задържали дилъри в столичния квартал „Дружба“, съобщи БНТ. Арестуваните към момента са 7 души на два адреса. В района е открит и склад, в който има два сака с различни наркотици.

Още: Държали цял арсенал, сами си правели оръжия: ГДБОП задържа мъж и жена (СНИМКИ)

"Териториалната структура на ГДБОП и колеги от Националната полиция, в разпоредена полицейска операция от МВР, проведоха операция на територията на град София. До момента са задържани 7 лица от престъпна група за разпространение на наркотици. Намерени са две депа – едното в апартамент, другото в гараж. Част от лицата са познати, други не са криминално проявени. Открити са няколко вида наркотици – канабис и синтетични наркотици. Количествата са големи. Лицата са се познавали помежду си. Групата е действала в "Дружба" и съседни квартал", обяви пред БНТ Дарин Костов, зам.-директор на ГДБОП.

Още: Вакуумирани пакети: ГДБОП спря необичайна пратка с наркотици за Турция

„Доколкото знаем, част от разпространението е минавало по Телеграм канал, но тепърва предстои всичко да се доизяснява. И към момента текат досъдебни действия“, добави гл. инспектор Калин Рачев, началник на сектор „Наркотици“ в ГДНП.

Още: "Трудно би могъл да бъде разпознат": Разпространиха кадри от ареста на Васил Михайлов