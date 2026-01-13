Без голямо дерби, Илия Груев срещу новак от Чемпиъншип: жребий за ФА Къп

Станахме свидетели на интересен трети кръг от ФА Къп. Почти всички от големите играчи продължиха, имаме отбор изненада пред очите си, както и убедително представяне на българин. Манчестър Юнайтед и Тотнъм отпаднаха, като загубиха с по 1:2 съответно от Брайтън и Астън Вила. Носителят на купата Кристъл Палас е аут след като загуби от изненадата на турнира Макълсфийлд, а Илия Груев изигра пореден силен мач за Лийдс, като победиха Дарби Каунти с 3:1.

Нюкасъл срещу Астън Вила ще е гвоздеят на програмата

Друг интересен сблъсък беше този между Рексъм и Нотингам Форест, където елитният клуб отпадна след изпълнение на дузпи. Нюкасъл и Борнемут си спретнаха страхотно равенство 3:3, от което „свраките“ излязоха като победители, отново след дузпи. Вчера, на 12 януари, бе изтеглен и жребия за следващия кръг на ФА Къп. За жалост на неутралните фенове няма да гледаме нито едно голямо дерби. За най-интересен мач можем да считаме срещата между Нюкасъл и Астън Вила, като в момента и двата отбора са в добра форма. Но до срещата има време – тя ще се проведе на 14 февруари.

Лийдс с Илия Груев ще играе срещу Бирмингам

Другият сблъсък, който може да се окаже равностоен, е този между Ливърпул и Брайтън. Илия Груев и компания отново ще се изправят срещу отбор от Чемпиъншип. Става въпрос за новака Бирмингам, който се представя добре във второто ниво на английски футбол. За другите грандове мачовете не изглеждат сложни – Челси ще играе срещу Хъл Сити, Арсенал среща Уигън, а Манчестър Сити чака победителя от срещата между Салфорд Сити и Суиндън Таун. Изненадите Рексъм и Макълсфийлд ще се изправят съответно срещу Ипсуич и Брентфорд.

