Бивш играч на Черно море наказа Челси, но лондончани се измъкнаха от гаф! Кипърският футбол пише история

05 ноември 2025, 22:09 часа 508 прочитания 0 коментара

Бившият футболист на Черно море Леандро Андраде наказа английския гранд Челси в двубой от четвъртия кръг на Шампионска лига. Атакуващият полузащитник се разписа при равенството 2:2 на своя Карабах срещу "сините". Азербайджанския тим дори водеше срещу лондончани, но Алехандро Гарначо възстанови паритета в 52-рата минута. Междувременно кипърският Пафос записа исторически първи успех с 1:0 над Виляреал. Единственото попадение в срещата реализира Дерик Лукасен в 46-ата минута.

Челси и Карабах не се победиха

В Баку гостите излязоха напред в резултата в 16-ата минута чрез Естевао. Около четвърт час по-късно домакините изравниха. Андраде се намираше на точното място за добавка след греда на Камило Дюран. В 38-ата минута Карабах получи правото да изпълни дузпа за игра с ръка на Хато. Зад топката застана Марко Янкович, който осъществи пълния обрат.

На почивката Енцо Мареска направи три промени и това даде резултат. Един от появилите се от скамейката - Алехандро Гарначо, сам си изработи попадение за 2:2. До края "сините" пропуснаха да спечелят. Английският тим се намира на десето място със 7 пункта, а Карабах е на 12-та позиция, също със 7 точки.

Попадение на Дерик Лукасен в 46-ата минута пък осигури ценния успех в полза на Пафос. Защитникът се разписа с глава след центриране от ъглов удар на Кен Сема. Пафос за първи път играе в най-престижния клубен турнир в света. Кипърският отбор е с 5 точки на 19-та позиция, докато Виляреал заема 32-ро място със само точка.

