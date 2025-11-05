Скръбна вест! Почина легендарен треньор, чийто тим постигна една от най-големите сензации в историята

Емерих Йеней – легендарният румънски треньор, който изведе Стяуа (Букурещ) до спечелването на Купата на европейските шампиони (КЕШ) през 1986 година, си отиде от този свят на 88-годишна възраст. Скръбната вест съобщиха медиите от северната ни съседка. Освен сензацията в най-престижния европейски клубен турнир Йеней е петкратен шампион на Румъния и три пъти печели Купата на страната като наставник. Води и националния отбор, като участва с него на Световното първенство в Италия през 1990-а година и на Евро 2000.

Емерих Йеней е роден като Имре Шандор Йеней на 22-и март 1937-а година в Аргишу Мик (регион Арад). На терена по време на активната си кариера играе като защитник и записва 254 мача със 7 гола за Стауа. По това време печели три шампионски титли на Румъния, както и четири купи на страната. С националния отбор играе на Олимпийските игри през 19964-а година, където Румъния се класира 5-а.

Aducem un omagiu fostului mare jucător și antrenor român, Emerich Ienei, care s-a stins din viață la 88 de ani.

Nea Imi rămâne un gentleman al sportului Rege, cel care a condus Steaua spre gloria Cupei Campionilor Europeni din 1986.

A lăsat în urma sa o moștenire de neuitat, un… pic.twitter.com/caIoq2LR3x — Ministry of Foreign Affairs of Romania 🇷🇴 (@MAERomania) November 5, 2025

Най-големият му успех като треньор се случва на 7 май 1986 година. На стадион "Рамон Санчес Писхуан" предвожданият от Йеней Стяуа поднася една от най-големите сензации в историята на турнира за Купата на европейските шампиони (КЕШ), предшественика на Шампионската лига на УЕФА, след като побеждава Барселона. Редовното време и продълженията завършват при нулево равенство, а при дузпите блести вратарят Хелмут Дукадам, който спасява четири дузпи. Румънците вкарват две и вдигат шампионската купа на Европа.

След това Емерих Йеней започва административна работа, като става президент на клуба Бихор Орадя, където остава да живее. Също така е бил част от управителното бюро на федерацията на страната, носител е на държавни ордени и награди.

"Днес румънският футбол загуби легендарен треньор, символ на професионализъм и достойнство. Емерих Йеней беше модел за елегантност, баланс и уважение, както на терена, така и извън него. Той вдъхновяваше цели поколения играчи и треньори със своята визия и спокойствие, както и с разбирането си за футбола“, каза президентът на ФРФ Ръзван Бурляну, цитиран от официалния сайт на централата.

