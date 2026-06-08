ЕС налага невиждани до момента санкции срещу Иран (ВИДЕО)

Европейският съюз наложи санкции срещу военноморска част на Корпуса на иранската революционна гвардия и срещу двама ирански граждани, като ги обвини, че подкрепят мерки, ограничаващи свободата на корабоплаването през Ормузкия проток. Съветът на Европейския съюз включи в списъка си провинциалното командване на Хормозган на вече санкционираната от ЕС Военноморска част на Революционната гвардия, защото това звено помага за администрирането на система, изискваща от корабите, преминаващи през пролива, да предоставят информация за самоличността, товара и местоназначението си. А тя може да бъде използвана за определяне дали корабите имат право да преминат.

Заплахи срещу мирното корабоплаване

ЕС наложи санкции и на Мохамад Акбарзаде, заместник-командващ по политическите въпроси и говорител на Военноморските сили на Революционната гвардия, и на Хамид Хосейни, представител на Съюза на износителите на нефт, газ и нефтохимически продукти на Иран и член на Търговската камара на Иран.

EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Kaja Kallas announced new EU sanctions against Iran today, due to Iran’s threatening of commercial maritime traffic in the Strait of Hormuz. The sanctions fall under a new EU “Freedom of Navigation” sanctions regime,… pic.twitter.com/2YsDAMdkBI — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

Още: По заръка на Тръмп: Израел реши да спре атаките срещу Иран (ВИДЕО)

Брюксел заяви, че Акбарзаде е подкрепял политики, които подкопават свободата на корабоплаването чрез заплахи срещу търговски кораби, докато Хосейни е насърчавал плащането на транзитни такси на иранските власти за преминаване през Ормузкия проток.

Лицата, включени в списъка, са обект на замразяване на активи и забрана за пътуване в ЕС, а на лицата и организациите от Европейския съюз е забранено да им предоставят средства или икономически ресурси.

ЕС заяви, че ограничителните мерки по тази рамка вече се прилагат спрямо 26 физически и 27 юридически лица.

Още: САЩ може да харчат ирански пари за възстановяване на Кувейт и Бахрейн. Шпионски скандал с Уиткоф и Израел

За първи път ЕС налага такива санкции

"Близкият Изток е затънал в цикъл от мирни преговори и нестабилни примирия. Дроновете на Техеран продължават да заплашват морското корабоплаване в Ормузкия проток. Министрите ясно заявиха, че действията на Иран са неприемливи. В отговор днес в Брюксел държавите членки на ЕС наложиха санкции срещу ирански граждани във връзка с ограничаването на морското корабоплаване в пролива. Това е първият случай, в който ЕС прилага новия си режим на санкции, свързан със свободата на корабоплаването", обяви ръководителят на външната политика на блока Кая Калас.

Бившият премиер на Естония призова САЩ и Иран да постигнат примирие и да отворят отново пролива Ормуз, като заяви пред журналисти по време на среща на министрите на отбраната на ЕС в Кипър (ротационен председател на Съвета на ЕС), че след прекратяването на военните действия биха могли да последват преговори по ядрената програма.

EU foreign policy chief Kaja Kallas urged the US and Iran to reach a ceasefire and reopen the Strait of Hormuz on Monday, telling reporters at a meeting of EU defence ministers in Cyprus that nuclear talks could follow once the fighting stopped.



Kallas said the EU was… pic.twitter.com/YR8xA5PTWj — Iran International English (@IranIntl_En) June 8, 2026

Калас посочи, че ЕС обсъжда какви допълнителни мерки могат да бъдат предприети в рамките на военноморската мисия „Операция Аспидес“ в региона.

Още: Израел е готов за нова война: Взривове в Иран, Техеран отвръща с още ракети, а Тръмп зове "Спрете!" (ВИДЕО)