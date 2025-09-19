"Бомба в сръбския футбол": Бивш баскетболист от НБА смени спорта

Бившият състезател в Националната баскетболна лига (НБА) Мирослав Радулица смени спорта и подписа с третодивизионния сръбски футболен тим Железничар Инджия. Някогашният баскетболен национал на западната ни съседка вече е картотекиран и ще има право да играе в мачовете за първенството и Купата на страната. Както е известно, високият 213 сантиметра център е обличал екипа на Милуоки и Минесота в периода 2013 - 2015 година.

За последно Радулица игра за гръцкия Маруси, с който се раздели през февруари тази година. "ФК Железничар информира, че е постигнал споразумение с известния баскетболист и носител на олимпийски, световни и европейски медали Мирослав Радулица, който подписа договор с клуба до края на настоящия сезон и официално стана футболист на тима", съобщиха от клуба от Инджия в официалния си уебсайт.

"Този необичаен трансфер е резултат от голямото желание на ФК Железничар да види Радулица в състава си, легенда на сръбския баскетбол и човек, израснал в Инджия, за когото вярме, че е решението в атаката ни, докато от друга страна, самият Мирослав Радулица има голямо желание да продължи спортната си кариера на футболния терен", добавиха от сръбския тим.

Съгласно споразумението между клуба и състезателя, цялата заплата, която 37-годишният Радулица има право по договор, ще бъде дарена на хуманитарната организация "Сърби за сърби". През следващата седмица ФК Железничар ще пусне и лимитирана серия на екипа с номер 21, който Радулица ще носи. Всички приходи от продажбата на фланелките ще отидат за същата организация, което ще придаде на сътрудничеството силен хуманитарен оттенък. Мирослав Радулица вече е картотекиран и ще има право да играе в мачовете за първенството и Купата на Сърбия.