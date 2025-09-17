Как една майка накара Шак да се откаже от 40 милиона долара

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Шакил О'Нийл е един от най-известните спортисти в света. Легендарният баскетболист е четирикратен шампион на НБА като е избиран три пъти за MVP на финалите и веднъж на редовния сезон на Лигата на извънземните. В бляскавата му кариера личат още златен медал от Олимпийските игри в Атланта през 1996 година и 15 участия в „Мача на звездите“. Шак, както всички наричат именития център, бе неудържим на паркета, но спечели сърцата на хората в САЩ и по света, не с гръмотевичните си забивки, а със своята щедрост.

По време на кариерата си Шакил заработва баснословни суми, както от заплати, така и от рекламни договори. Той обаче винаги се е стремял да върне нещо на обществото. Затова и често се занимава с благотворителни дейности и опитва да помага на хората в нужда. В днешната рубрика „Парите в спорта“ ще ви разкажем как О'Нийл отказа 40 милиона долара, за да прави достъпни кецове за всички деца.

„Защо не направите кецове, които да са достъпни?“

През 1998 година Шакил О'Нийл вече е звезда в НБА и е световноизвестен баскетболист. Той има и своя търговска марка, която е под шапката на основния му спонсор - „Рийбок“. След една тренировка на Орландо Меджик центърът излиза от залата, когато е спрян от майка и нейния син. Шак очаква, че те ще искат да се снимат с него или ще го помолят за автограф – нещо, с което е свикнал. Жената обаче го напада яростно: „Вие сте скапаняци! Какви са тези цени на кецовете, които искате от децата? Не мога да си позволя да купя един чифт на моето бебче!“.

Тогава Шак отговаря: „Госпожо, не съм аз човекът, който определя цените, но мога да ви помогна“. О'Нийл вади всичките си пари, с които разполага в този момент – 2000 долара, и ги подава на жената. Тя обаче прави нещо, което завинаги променя баскетболиста и неговия начин на мислене. Младата майка не се възползва от щедростта на Шакил, а му блъска ръката и казва: „Не ти искам парите! Защо не направите кецове, които да са достъпни за децата и техните семейства?“.

Шак е продал над 400 милиона чифта от своите обувки

На път към дома О'Нийл размишлява върху случилото се и взима съдбоносно решение. Още на следващия ден той отива в офисите на „Рийбок“ и обявява, че прекратява договора си с компанията. Контрактът е на умопомрачителната за онези години стойност от 40 милиона долара. Шак обаче е категоричен, че фирмата за спортни стоки може да задържи всички пари, които има да му дава. Той пък ще доиграе сезона с техните кецове, но след това ще създаде свой собствен бранд.

Така Шакил О'Нийл стартира своята компания. Той намира стабилен гръб в лицето на една от най-големите вериги магазини зад Океана - „Уолмарт“. Двете страни сключват договор за производство и разпространение на кецовете на Шак. Цените на обувките пък са между 19 и 29 долара – сума, която всеки може да си позволи. Баскетболистът обаче има едно условие – кецовете да бъдат качествени, за да не се срамуват децата, когато ги носят в училище, на игрището или на улицата. Затова той и хората от „Уолмарт“ се свързват с различни производители на обувки, за да намерят най-добрите оферти.

В крайна сметка малко по-късно кецовете „Шак“ излизат на пазара. Обувките са изработени от качествени материали и веднага предизвикват бум сред купувачите. Продажбите вървят стремглаво нагоре. Затова О'Нийл и „Уолмарт“ строят своя фабрика, в която да произвеждат кецовете. До края на 2021 година Шакил е продал над 400 милиона чифта от своите достъпни обувки. Според отчети на „Уолмарт“ интересът към кецовете не спада и те продават по около 1 000 000 чифта всеки месец.

„Искам да дам на хората нещо, което изглежда добре, но и на цена, която могат да си позволят“

„След срещата с онази жена си помислих: „Това бяхме аз и мама“. Когато бях тийнейджър, родителите ми не можеха да си позволят да ми купят маратонки „Еър Джордан“. Веднъж помолих татко да ми купи такива кецове, а той се обърна и ме погледна сякаш казваше: „По-добре бързо да се махнеш от очите ми“. Трябваше да кося трева, да мия коли, да продавам лимонада, за да събера 110 долара за тези кецове. Когато най-накрая успях, вече носех 50-ти номер. Такъв не се произвеждаше и затова си взех №47. Трябваше с голяма болка да си свивам пръстите на краката, за да мога да ги обуя“, разказва Шак.

„В началото си мислех, че съм допуснал грешка с решението да създам свой собствен бранд, тъй като трябваше да се конкурирам с компании от ранга на „Найк“, „Адидас“, „Рийбок“. Веднъж говорих с баща ми и му казах: „Това може и да не проработи“. Той пък ми отвърна: „На този свят има повече бедни хора, отколкото богати!“. Мисля си, че всичко се подреди, защото бях световноизвестен спортист. Единственото, което ми отне повече време да схвана, бе как да направя кецове, които да струват 30 долара, но да не изглеждат, че струват 30 долара“.

„Преди често чувах истории как младежи са били подигравани, че носят моите обувки. Това е защото начинът на мислене на хората е сбъркан. Никога не съм правил кецове, които да изглеждат сякаш струват 30 долара. Не че децата не искат да носят обувки, които струват 20 долара, те просто не искат да носят обувки, които изглеждат сякаш струват 20 долара. Затова и когато ходих във фабриката в Китай и им казах: „Искам същата кожа, искам същата изработка като на скъпите модели, но и да държим ниска цена“. В крайна сметка нещата се получиха. Направих го защото за мен това бе правилното нещо. Искам да дам на хората нещо, което изглежда добре, но и на цена, която могат да си позволят“, допълва легендарния баскетболист.

Днес брандът на Шакил О'Нийл продължава да се разраства. Бранд, който бе създаден от недоволството на една майка преди близо 30 години. Шак няма как да е по-доволен от развитието на неговата марка, която позволява на деца и младежи с по-скромни възможности да си позволят да носят качествени обувки и дрехи. А що се отнася до „Рийбок“ - по ирония на съдбата в момента Шакил е вторият най-голям частен акционер в компанията „Authentic Brands Group“, която е собственик на „Рийбок“!

Автор: Бойко Димитров

