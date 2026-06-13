Бразилия - Мароко и още 5 мача: Кога и къде да гледаме двубоите от ден 4 на Мондиала (14.06.2026)

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико влиза в най-напечените дни. И трите сблъсъка на домакините минаха, като Мексико и САЩ взеха своите победи, а Канада направи равенство. От тук нататък ще можем да наблюдаваме поне по 3 мача на ден, като в неделя срещите ще бъдат цели пет. Бразилия се изправя срещу Мароко, Хаити срещу Шотландия, Австралия срещу Турция, Германия срещу Кюрасао и Нидерландия срещу Япония.

Ден 4 от Мондиала: Начален час и ТВ

Бразилия и Мароко ще открият мачовете от Група С на Мондиал 2026. В нея са още Хаити и Шотландия, които ще премерят сили няколко часа след първия мач за деня. Австралия и Турция ще завършат първия кръг от Група D, където САЩ и Парагвай вече изиграха своята среща. Германия и Кюрасао играят първия мач от Група Е, а там останалите отбори са Еквадор и Кот д'Ивоар. А Нидерландия и Япония закриват футболния 14 юни. Тяхната среща е от Група F, а останалите два отбора от нея са Швеция и Тунис.

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В колко часа започват мачовете от четвъртия ден на Мондиал 2026?

Четвъртият ден на Мондиал 2026 ще ни предостави цели 5 срещи, които гарантират футболното зрелище. Първа е тази между Бразилия и Мароко, която е с начален час 01:00 ч. българско време. Следват Хаити и Шотландия, които ще премерят сили от 04:00 ч. българско време. Мачът между Австралия и Турция е насрочен за 07:00 ч. българско време. Германия и Кюрасао ще играят от 19:00 ч. българско време. А срещата между Нидерландия и Япония е с начален час 23:00 ч. българско време.

Кои телевизии ще излъчват двубоите от четвъртия ден на Мондиала?

Мачовете от втория ден на Световното първенство ще бъдат излъчвани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще предават срещите са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоите на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

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