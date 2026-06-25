Бразилска самба срещу Шотландия на Мондиал 2026

Бразилия победи Шотландия с 3:0 в последния си мач от група „С“ на Световното първенство и завърши на първо място в класирането. „Селесао“ събра 7 точки, колкото има и Мароко, но с по-добра голова разлика оглави групата. Южноамериканците поведоха още в 7-ата минута. Грешка в отбраната на шотландците позволи на Винисиус Жуниор да се озове сам срещу вратаря, а нападателят отбеляза за 1:0. Още: Пълно класиране в груповата фаза на Световното първенство 2026 - Англия разочарова срещу Гана (ОБНОВЕНА)

Доминация

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Бразилия продължи да доминира и в 22-рата минута Винисиус отново прати топката във вратата, но след намеса на системата за видеопреглед попадението бе отменено заради нарушение в атака. В добавеното време на първото полувреме Бруно Гимараеш центрира в наказателното поле, а Винисиус Жуниор се разписа с глава за 2:0.

След почивката бразилците отново контролираха събитията на терена. В 60-ата минута Матеуш Куня получи подаване от Бруно Гимараеш и с прецизен удар по земя оформи резултата на 3:0.

Шотландия също създаде няколко възможности, включително чрез Скот Мактоминей, но така и не успя да затрудни сериозно бразилската защита. В 76-ата минута Неймар се появи като резерва на мястото на Матеуш Куня след възстановяването си от контузия.

Шотландия остана на трето място с 3 точки и ще чака развоя на останалите групи, за да разбере дали ще се класира сред най-добрите трети отбори.

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