Червен картон обърна каруцата на Италия въпреки гол в 1-вата минута! Франция громи

Италия и Белгия завършиха 2:2 в сблъсък от третия кръг на група 2 в Лига "А" на Лигата на нациите. Червен картон на Лоренцо Пелегрини в 40-ата минута оказа решаващо значение за хода на мача. В двубой от същата група Франция разгроми Израел с 4:1.

На "Стадио Олимпико" домакините поведоха още в първата минута чрез Андреа Камбиазо, който се възползва от пас на Федерико Димарко. В средата на полувремето Матео Ретеги се оказа на точното място и удвои аванса на "Скаудра Адзура". В 40-ата минута Пелегрини получи директен червен картон за грубо нарушение и остави Италия с десет души на терена.

"Червените дяволи" се възползваха моментално от численото си преимущество. Тросар асистира на Максим де Каупер, който вкара за 1:2. През втората част футболистът на Арсенал матира Донарума и изравни. До края Белгия атакува повече, но така и не успя да осъществи пълен обрат.

Франция пък не допусна грешка срещу Израел на неутрален терен в Будапеща, Унгария. Едуардо Камавинга откри резултата в седмата минута. В средата на първата част Ганделман възстанови паритета. Малко по-късно Кристофър Нкунку върна аванса на "петлите". В заключителната фаза на срещата Матео Гендузи и Брадли Баркола оформиха крайното 4:1.

Така лидер в групата остава Италия със седем точки. Второто място заема селекцията на Дидие Дешан с шест пункта. Белгия е на трета позиция с 4 точки, докато Израел се намира на дъното с 0.

