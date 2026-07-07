"Червените дяволи" отнесоха САЩ на 1/8 финалите на Световното

Националният отбор на Белгия по футбол размаза тима на САЩ с 4:1 в осминафинален сблъсък от Световното първенство, игран в Сиатъл. Отборът на Белгия оправда напълно прякора си "червените дяволи". В четвъртфиналите на 10 юли белгийците ще се изправят срещу еврошампиона Испания, който по-рано елиминира Португалия, а с отпадането на САЩ и трите съдомакина на Мондиал 2026 приключиха участието си, написаха БТА и спортните сайтове. Още: Дати и часове на всички мачове от Мондиал 2026 - следва САЩ - Белгия (ОБНОВЕНА)

Белгия си осигури класирането в топ 8 на първенството в Северна Америка, постигайки седми пореден успех при срещите си с отбора на Съединените щати, лишавайки съперника от първо класиране на четвъртфинал от 2002 година насам.

На фона на разразилия се преди срещата скандал с отмененото наказание на американския национал Фоларин Балогун, Шарл Де Кетеларе реализира два гола за белгийския състав през първото полувреме - в деветата и 33-ата минута, Ханс Ванакен бе точен в 57-ата, а четвъртото попадение за победителите бе дело на Ромелу Лукаку в третата минута на добавеното време.

За САЩ се разписа Малик Тилман в 31-ата минута, а Балогун бе титуляр и остана на терена чак до финалните минути на двубоя.

Превъзходството на Белгия

Снимка: Getty Images

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Футболистите на Белгия, водени от селекционера Рюди Гарсия, имаха превъзходство още в началото, а вратарят на домакините Мат Фрийз беше принуден да направи спасяване само след 45 секунди игра, когато Тимоти Кастан опита късмета си от разстояние, но ударът му беше избит в корнер.

Белгийците поведоха с 1:0 в деветата минута, възползвайки се от неубедителната американска защита. Николас Раскин проби в атака за Белгия, а Шарл Де Кетеларе прати топката във вратата на противника. „Червените дяволи“ обаче претърпяха удар малко по-късно, тъй като Амаду Онана беше принуден да напусне терена поради контузия на коляното.

Снимка: Getty Images

Американците имаха нужда от известно време, за да върнат самообладанието си и в 31-ата минута Малик Тилман вкара за 1:1 от пряк свободен удар. Тимът на Белгия обаче върна преднината си две минути след това, когато Де Кетеларе реализира втория си гол в двубоя. Той се извиси над съперниковите защитници, засичайки центриране на Леандро Тросар и с глава отблизо отбеляза за 2:1.

Снимки: Getty Images

Селекционерът на националния отбор на САЩ Маурисио Почетино направи някои промени преди второто полувреме и пусна Джовани Рейна на мястото на Сержиньо Дест. Този ход обаче не вдъхнови особено американския състав, а Белгия направи резултата 3:1 в 57-ата минута, когато Фрийз не успя да спре Де Кетеларе и допусна грешка, а Ханс Ванакен насочи топката в мрежата, разписвайки се сред голмайсторите.

Вече с с преднина от два гола, белгийците контролираха последния половин час от двубоя, използвайки опита си, за да извоюват победата. Те дори добавиха четвърти гол чрез Ромелу Лукаку, който получи от Ванакен и оформи крайното 4:1 в третата минута на добавеното време.

Снимка: Getty Images

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