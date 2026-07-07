Кабинетът "Радев":

Комисия ще разследва войната на "Хамас" с Израел

07 юли 2026, 6:47 часа 443 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Комисия ще разследва войната на "Хамас" с Израел

Израелският парламент одобри вчера на първо четене законопроект за създаване на разследваща комисия, подкрепена от министър-председателя Бенямин Нетаняху, относно пропуските в сигурността, довели до атаката от 7 октомври 2023 г., извършена от палестинското ислямистко движение "Хамас", съобщиха БТА и "Франс прес". Гласуването беше бойкотирано от опозицията, която смята, че предложената комисия ще бъде под контрола на правителството. Още: Нетаняху: Израел няма да се изтегли от Южен Ливан, докато "Хизбула" продължава да представлява заплаха

Комисията беше подкрепена от Бенямин Нетаняху

Снимка: Getty images

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"Целта на този законопроект е да се даде възможност за провеждането на напълно независими и задълбочени разследвания на събитията, свързани с масовото убийство от 7 октомври", се посочва в обяснителна бележка, приложена към законопроекта. 

Проектозаконът беше приет с 59 гласа "за" в 120-местния Кнесет, без гласове "против" или въздържали се.

Съгласно разпоредбите на този законопроект шестимата членове на комисията ще бъдат назначавани от Кнесета с две трети мнозинство. При липса на консенсус трима членове ще бъдат определени от управляващата коалиция, а трима — от опозицията.

Бивши заложници, отвлечени от "Хамас" на 7 октомври, или членове на почернените семейства ще имат ролята на наблюдатели, а разискванията на комисията ще се излъчват по телевизията и ще бъдат достъпни за широката общественост, отбелязва АФП. 

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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