Добра новина за пенсионерите: От днес получават по-високи пенсии

Изплащат осъвременените си пенсии. Хората, които вземат средствата си чрез пощенските станции, ще могат да ги получат по утвърдения график от днес (7 юли) до 20 юли включително. За получаващите пенсия по банков път сумите ще бъдат преведени още в първия ден от изплащането. От 1 юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 г., са увеличени със 7,8% по т.нар. швейцарско правило.

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Със същия процент нарастват и вдовишките добавки, изплащани към пенсиите на правоимащите лица.

Увеличение има и при минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, което води до по-високи размери на редица други плащания, включително инвалидни, наследствени и пенсии при непълен осигурителен стаж.

От началото на месеца е повишена и социалната пенсия за старост. Промяната ще се отрази и на редица социални плащания и добавки, чийто размер е обвързан с нея. Промени има и за новоотпуснатите пенсии. От 1 юли при определянето на новите трудови пенсии вече не се включва допълнителната сума, известна като „ковид добавка“.

На 15 юли Националният осигурителен институт ще преведе и обезщетенията за безработица на правоимащите лица.