Обвинениe в сексуално посегателство спира демократ за Сената на САЩ

Греъм Платнър, кандидат на Демократическата партия в щата Мейн за място в Сената на САЩ, отрече отправенoто му обвинение за сексуално посегателство, предявено му от бившата му партньорка, след няколко месеца на предизборна кампания, която и без това вече беше белязана от редица скандали, събщиха БТА и "Франс прес". 41-годишната Джени Расикот, бивша партньорка на Греъм Платнър, заяви пред американското издание "Политико", че той я е принудил да встъпи в сексуален контакт с него без нейно съгласие преди близо пет години, докато е бил в нетрезво състояние. Още: Сенатът на САЩ утвърди човек на Тръмп за нов МВР министър

Тревожни, тежки и неверни обвинения

Снимка: Getty images

Още: Шести провален опит: Демократите не могат да спрат Тръмп за Иран дори след 60 дни боеве

"Тези обвинения са тревожни, тежки и неверни. Всяко обвинение в сексуален акт без взаимно съгласие е категорично невярно", заяви Греъм Платнър във видеоклип, публикуван в социалните мрежи.

"Независимо от неточността на статията, но като имаме предвид политическите последствия, които тя ще породи, отделяме време да обмислим най-добрия път, по който да постъпим" в тази кампания, добави Платнър, който е ветеран от американската армия.

В края на 2021 г., въпреки че тя му е казала да не идва у дома ѝ, тъй като е предпочитала да остане сама онази вечер, Греъм Платнър все пак се е появил в дома на Джени Расикот и я е хващал няколко пъти, въпреки че тя му е казала: "Не, не прави това", пише в статията на "Политико".

Според материала на "Политико" след това той я е "последвал в спалнята ѝ и е имал сексуален контакт с нея против волята ѝ".

Днес Платнър отмени няколко планирани предизборни събития в щата Мейн, посочва Асошиейтед прес.

Той спечели номинацията на Демократическата партия за място в Сената от щата Мейн миналия месец, но щатските закони предвиждат възможност демократите да го сменят с друг кандидат преди изборите.

След излизането на статията на "Политико" партийната организация на демократите в щата Мейн призова Платнър да оттегли кандидатурата си за Сената, отбелязва Ройтерс.

"През изминалите няколко седмици няколко жени отправиха сериозни обвинения срещу Греъм Платнър. Днешните твърдения още повече утежняват тези обвинения", посочи в изявление местната партийна организация.

"Ръководството на Демократическата партия в щата Мейн призовава Греъм Платнър да оттегли кандидатурата си за Сената на САЩ", се допълва в изявлението.

Според щатското законодателство партийните представители може да номинират друг кандидат, ако този, който е спечелил първичните избори в щата, се оттегли до 17:00 ч. местно време на 13 юли. Новият кандидат трябва да бъде номиниран до 27 юли, посочва АП.

Още: Сенатът на САЩ гласува да забрани на Тръмп нови военни действия срещу Венецуела без одобрението на Конгреса