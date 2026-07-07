Украински огнен ад в Белгород: Управлението на магистрални газопроводи гори. Данни за нов подпален кораб при Крим (ВИДЕО)

Ключова станция за линейно производствено управление на руски магистрални газопроводи е била атакувана в Белгород. Това показват множество видеокадри от мястото на събитието. Атаката е с ракети, най-вероятно е използвана американска ракетна система за залпов огън HIMARS - че става въпрос за ракети потвърди в официалния си канал в Телеграм и временно изпълняващият длъжността на губернатор на областта Александър Шуваев, който малко преди 1:00 часа след полунощ публикува първо съобщение по темата в официалния си канал в Телеграм. Шуваев описа атаката като "масирана" и добави, че "енергийната инфраструктура отново е повредена, което причинява прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването в някои райони на Белгород и няколко общини.

Отделно, Шуваев съобщи за 1 загинал и 3-ма ранени, ранените са от село Беловское.

Според анализ на ASTRA на геолокализирани кадри от очевидци, едно от атакуваните съоръжения е Белгородското линейно производствено управление на магистралните газопроводи (Белгородско ЛПУМГ) на улица "Мичурин" 89А в Белгород. Там е избухнал пожар. ЛПУМГ е клон на "Газпром трансгаз Москва" ООД, дъщерно дружество на ПАО "Газпром". Основната му задача е да експлоатира съоръженията на магистралните газопроводи в Белгородска област и да осигурява надежден транспорт на природен газ до потребителите в региона.

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И пак пожари в Крим

Същевременно, системата FIRMS на НАСА за локализиране на топлинни петна по земната повърхност, показа пожари на няколко места в Крим - явно сред поредна серия от украински въздушни удари. Местата на пожарите са:

В 110 kV подстанция "Саки" и близо до жп гарата.

В района на 330 kV подстанция "Западно-Кримская", която е била атакувана отново.

В района на позиция на ПВО система С-400.

Има и пожар в морето северно от Керч. Възможно е да е бил атакуван пореден кораб.

Бензиностанция във временно окупирания град Мелитопол също е била атакувана.

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