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След националния срив: Възстановяват тока в Хавана

07 юли 2026, 6:05 часа 189 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
След националния срив: Възстановяват тока в Хавана

Куба постепенно започна да възстановява електрозахранването в столицата Хавана, след като голяма авария на вчера засегна територията на цялата страна. Електроенергийният оператор УНЕ заяви, че пуска тока за някои жизненоважни обществени служби, включително болници и центрове за производство на храни, но до късния следобед е успяла да задоволи едва 1% от нуждите на потребителите в Хавана. Засега причините за аварията са неизвестни.

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Куба има проблеми с производството на електроенергия. Близо две трети от острова бяха без ток, когато настъпи нов срив в цялата електропреносна мрежа.

Страната е обект на дългогодишно американско ембарго. Президентът на САЩ Доналд Тръмп блокира и чуждестранните доставки на петрол за Куба, заплашвайки страните доставчици със санкции.

Спиранията на тока в цялата страна и бавното му възстановяване са пореден удар по жителите на острова, които и без това са изтощени от честите сривове на електропреносната мрежа, които не позволяват на хората на работят и да спят в жегите, отбелязва Ройтерс.

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Електричество Куба Хавана без ток
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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