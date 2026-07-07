След националния срив: Възстановяват тока в Хавана

Куба постепенно започна да възстановява електрозахранването в столицата Хавана, след като голяма авария на вчера засегна територията на цялата страна. Електроенергийният оператор УНЕ заяви, че пуска тока за някои жизненоважни обществени служби, включително болници и центрове за производство на храни, но до късния следобед е успяла да задоволи едва 1% от нуждите на потребителите в Хавана. Засега причините за аварията са неизвестни.

ОЩЕ: Пълен мрак: Цяла Куба отново е без електричество

Куба има проблеми с производството на електроенергия. Близо две трети от острова бяха без ток, когато настъпи нов срив в цялата електропреносна мрежа.

Страната е обект на дългогодишно американско ембарго. Президентът на САЩ Доналд Тръмп блокира и чуждестранните доставки на петрол за Куба, заплашвайки страните доставчици със санкции.

Спиранията на тока в цялата страна и бавното му възстановяване са пореден удар по жителите на острова, които и без това са изтощени от честите сривове на електропреносната мрежа, които не позволяват на хората на работят и да спят в жегите, отбелязва Ройтерс.

On Havana’s Malecón tonight during the latest nationwide blackout. pic.twitter.com/xJLFwVz2j7 — Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) July 7, 2026