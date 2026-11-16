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След Серхио Рамос: Друга легенда на Реал Мадрид иска да купи емблематичен клуб от Ла Лига

16 ноември 2026, 17:01 часа 1025 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След Серхио Рамос: Друга легенда на Реал Мадрид иска да купи емблематичен клуб от Ла Лига

Бившият футболист на Реал Мадрид Гарет Бейл има интерес да купи Севиля. Уелсецът, чрез фонд, който управлява още компания на братята от Саудитска Арабия Мансур и Хайдер Сиед са готови да платят около 500 милиона евро за 85% от акциите на гранда от Ла Лига, пише вестник "Ел Конфиденсиал". Елитният испански клуб се опитва да намери нов собственик преди края на календарната година. По-рано интерес към клуба имаше и Серхио Рамос, но бившият испански национал се отказа.

В Севиля очакват оферти до средата на декември

Според вестник "ABC", акционерите в Севиля очакват оферти до средата на месец декември, като са оставили цената отворена. Планът е да се изберат трима кандидати, с които да се преговаря и да се избере купувач преди края на 2026 г., като се завърши сделката в началото на следващата година. В момента Севиля има дългове на стойност 60 милиона евро и има нужда да увеличи капитала си с 80 милиона.

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Гарет Бейл

Севиля отново се бори за места в Европа

Севиля е в подобряваща се форма и на футболния терен, като през миналия сезон завърши на незавидното 13-о място в Ла Лига с 43 точки, които спечели в 38 мача - 12 победи, 7 равенства и 19 загуби. В момента андалусийци са на шесто място във временното класиране на испанския елит, като спечели 18 точки в 12 мача - 5 победи, 3 равенства и 4 загуби.

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Реал Мадрид Гарет Бейл Севиля
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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