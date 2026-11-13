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Дейвид Бекъм влиза в Залата на славата в САЩ

13 ноември 2026, 23:06 часа 685 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Дейвид Бекъм влиза в Залата на славата в САЩ

Легендата на английския футбол Дейвид Бекъм ще бъде включен в Националната футболна зала на славата на САЩ като част от випуск 2027. 51-годишният бивш полузащитник на Манчестър Юнайтед и националния отбор на Англия стана сензация през 2007 година, когато се премести в Лос Анджелис от испанския гранд Реал Мадрид, за да се присъедини към отбора от Мейджър Лийг Сокър - Лос Анджелис Галакси, с петгодишен договор. Той записа 124 мача във всички турнири, отбеляза 20 гола и два пъти спечели както Купата на МЛС.

Огромно признание за Дейвид Бекъм

Шестте сезона на Бекъм в ЛА Галакси допринесоха за повишаване на глобалната популярност на МЛС, а след оттеглянето си през 2013 година той стана съсобственик на Интер Маями, който през 2023 година подписа договор с аржентинската суперзвезда Лионел Меси. Този принос към развитието на футбола отвъд Океана отреждат на Бекъм място в Залата на славата. Церемонията по включването му е насрочена за 16 април 2027 година във Фриско, Тексас.

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Дейвид Бекъм

Междувременно бившите националки на САЩ Меган Рапино и Джули Ертц също бяха избрани за членове на Залата на славата още в първата си година на право на номинация. 41-годишната носителка на "Златната топка" Рапино и 34-годишната Ертц спечелиха два пъти световната титла с националния отбор на САЩ през 2015 и 2019 година.

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Дейвид Бекъм МЛС Мейджър Лийг Сокър
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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