Дидие Дешан за наследника си начело на Франция: Той е добър избор, но не знам дали ще приеме

В първото си интервю, след като обяви оттеглянето си от поста на национален селекционер на Франция, Дидие Дешан сподели кой според него трябва да го замени начело. Както е известно, специалистът, който води "петлите" от 2012-а насам, ще напусне след края на Мондиал 2026. Въпреки че той има още една година начело, вече започнаха спекулациите кой ще бъде неговия наследник.

Очаквано, Зинедин Зидан е сочен като фаворит за заместник на Дешан. Бившият наставник на Реал Мадрид обмисля избора си за следващата си работа след напускането на "лос бланкос" и се смята, че възможността да ръководи страната си е привлекателна перспектива за французина. Въпреки това Дешан призна, че не знае дали Зидан ще иска да поеме управлението от него през 2026 г.

🚨🇫🇷 Didier Deschamps: “Zinedine Zidane as next France head coach? Well, he’s a very good candidate”, told L’Équipé. pic.twitter.com/up8e0cE4nQ