Джерард поема изпаднал от Висшата лига шампион на Англия

Ръководството на Лестър е амбицирано тимът да се върне в елита веднага и вижда в лицето на Джерард точния човек за тази задача. В момента бившият халф е свободен, след като в края на октомври бе освободен от мениджърския пост в Астън Вила.

Leicester 'consider Steven Gerrard as their new manager' with former Aston Villa and Rangers boss wanting to lead the Foxes out of the Championshiphttps://t.co/VTbJbja3OJ