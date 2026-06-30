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Един от грешниците за Германия: Имахме големи планове за Мондиала, искам да се извиня за отпадането!

30 юни 2026, 12:02 часа 808 прочитания 0 коментара

Един от големите грешници за националния отбор на Германия се извини на феновете за отпадането от Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Става въпрос за нападателя на Бундестима и английския Арсенал – Кай Хаверц. Както е известно, Маншафтът си събра багажа от Мондиал 2026, след като отстъпи пред Парагвай след изпълнение на дузпи. Редовното време на срещата завърши при резултат 1:1.

Хаверц вкара единствения гол за Германия в мача с Парагвай, но след това пропусна своя наказателен удар, а това изигра лоша шега на тима до края на изпълнението на дузпите. След последния съдийски сигнал офанзивният футболист сподели, че той и съотборниците му са имали големи планове за Мондиала, но не са успели да ги реализират.

„Не заслужавахме да спечелим този мач“

„Нямам какво толкова да кажа. Това е второто Световно първенство в кариерата ми и за втори пореден път пропускаме възможността да продължим напред в следващия кръг. Искам да се извиня за това, всички сме изключително разочаровани. Имахме големи планове за тазгодишния Мондиал и усещането отново да разочароваме феновете изобщо не е добро, въпреки че отборът опита всичко на терена“.

„Един наш гол беше отменен. Изправихме се срещу много силен опонент – беше трудно да създаваме чисти положения и да поддържаме високо темпо. Отборът на Парагвай се защитаваше много дълбоко и беше изтощително да тичаме толкова дълго време. Опитахме да атакуваме през фланговете, но за съжаление това не проработи. Не мисля, че заслужавахме да спечелим този път“, заяви Кай Хаверц.

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Германия отбор Кай Хаверц Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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