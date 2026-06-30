Един от грешниците за Германия: Имахме големи планове за Мондиала, искам да се извиня за отпадането!

Един от големите грешници за националния отбор на Германия се извини на феновете за отпадането от Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Става въпрос за нападателя на Бундестима и английския Арсенал – Кай Хаверц. Както е известно, Маншафтът си събра багажа от Мондиал 2026, след като отстъпи пред Парагвай след изпълнение на дузпи. Редовното време на срещата завърши при резултат 1:1.

Хаверц вкара единствения гол за Германия в мача с Парагвай, но след това пропусна своя наказателен удар, а това изигра лоша шега на тима до края на изпълнението на дузпите. След последния съдийски сигнал офанзивният футболист сподели, че той и съотборниците му са имали големи планове за Мондиала, но не са успели да ги реализират.

„Не заслужавахме да спечелим този мач“

Kai Havertz: "I'm speechless. My second World Cup, and we've messed up for the second time. The last few tournaments were a disaster. The only thing I can say is I'm sorry. We players need to take a long, hard look at ourselves. We're playing for a huge country with a rich… pic.twitter.com/a0C2a7Qw5b — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 30, 2026

„Нямам какво толкова да кажа. Това е второто Световно първенство в кариерата ми и за втори пореден път пропускаме възможността да продължим напред в следващия кръг. Искам да се извиня за това, всички сме изключително разочаровани. Имахме големи планове за тазгодишния Мондиал и усещането отново да разочароваме феновете изобщо не е добро, въпреки че отборът опита всичко на терена“.

„Един наш гол беше отменен. Изправихме се срещу много силен опонент – беше трудно да създаваме чисти положения и да поддържаме високо темпо. Отборът на Парагвай се защитаваше много дълбоко и беше изтощително да тичаме толкова дълго време. Опитахме да атакуваме през фланговете, но за съжаление това не проработи. Не мисля, че заслужавахме да спечелим този път“, заяви Кай Хаверц.

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