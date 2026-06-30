Мадона против изкуствения интелект: Предпочитам да изчезна, отколкото да го използвам

След като Universal Pictures се отказаха от биографичения филм за Мадона, поп звездата не възнамерява да се обръща към изкуствения интелект, за да свърши работата вместо нея. 7-кратната носителка на "Грами" наскоро обясни защо съдържанието, генерирано от AI, е "противоположното на създаването на изкуство", като отбеляза, че предпочита "да се свързва с природата, децата и конете си" за вдъхновение при създаването на музика. Припомняме, че именно конфликт с дъщеря се оказва творческа насока в новата ѝ музика.

Madonna Says AI Is "Opposite Of Making Art," Prefers "Connecting To Nature" https://t.co/9K9bbtL483 — Deadline (@DEADLINE) June 28, 2026

"Преди беше различно — бяхме заобиколени от художници, музиканти, танцьори и творци на едно място и работехме от едно много чисто място един за друг. Аз много ценя този опит", каза тя пред "Vogue Italia". "Днес това вече не се случва. Сега, за да имаш звукозаписен договор, мислиш за това колко последователи имаш. Затова в "Bring Your Love" казвам: "Не се опитвай да ме разсейваш с числа".

"За мен всичко започна с това да не мисля за класациите и за броя стриймове. Алгоритмите и изкуственият интелект са противоположни на поемането на риск и за мен това е противоположното на създаването на изкуство."

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Вдъхновение в собствения живот

По повод текста на песента си "I Feel So Free", който включва "затова обичам да ходя да танцувам / безопасност в числата", Мадона обясни:

"Това е точно обратното. В този случай числата ти дават сигурност. Ти си с много хора и не се чувстваш съден, можеш да се скриеш."

Вместо да увеличава продукцията си с помощта на генеративен AI, изпълнителката на "Confessions II" предпочита да спира и да намира вдъхновение в собствения си живот.

"Напоследък беше трудно заради моя албум и толкова много неща, свързани с него. Но аз обичам да си правя паузи… и да изчезвам. Защото така захранваш въображението си. Трябва да има тишина и трябва да има дни, в които просто се свързваш с природата, с децата ми, с конете ми", добави Мадона.

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"Confessions on a Dancefloor: Part II" изглежда ще последва нова пауза за нея скоро, след като албумът излезе на 3 юли. Наскоро тя изпълни песни от проекта по време на изненадващо участие на Таймс Скуеър и представи придружаващ 13-минутен късометражен филм, режисиран от Дейвид Торо и Соломон Чейс (известни като TORSO) на фестивала "Tribeca Film Festival", пише "Deadline".