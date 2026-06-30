Кабинетът "Радев":

90% от руските ракети и дронове съдържат японски компоненти

30 юни 2026, 11:12 часа 496 прочитания 0 коментара
Снимка: YouTube.com/Military TV: Скрийншот
90% от руските ракети и дронове съдържат японски компоненти

Около 90% от руските крилати и балистични ракети, както и руските дронове, съдържат електронни части, които се продават за цивилна употреба в Япония. Това заяви съветникът и упълномощен представител на президента на Украйна по политиката на санкциите Владислав Власюк в коментар пред японската информационна агенция Kyodo News. От данните може да се заключи, че Русия използва стоки с общо предназначение, чийто износ е трудно да се контролира.

"Според вътрешни украински правителствени документи, разкрити пред Kyodo News от г-н Власюк, крилатите ракети Х-101 на руските военни използват електронни компоненти от водещи японски полупроводникови компании и други големи производители на електроника", се казва в материала.

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Журналистите са се свързали с 13 японски компании, чиито компоненти са били открити в руски ракети и дронове. Петима производители не са могли да потвърдят произхода на компонентите поради "ограничена информация", една компания е подозирала, че продуктът ѝ е бил пренасочен, а друга е заявила, че откритият компонент принадлежи на друга компания. Шестима други производители не са отговорили на запитванията, съобщи Kyodo News, цинирани от "Оборонка".

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Япония Русия дронове руски ракети крилати ракети война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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