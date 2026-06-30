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Българско кисело мляко, снимки на животни и батерии: Из желанията на бандите на Midalidare Rock in the Wine Valley 2026

30 юни 2026, 13:10 часа 873 прочитания 0 коментара
Снимка: Midalidare Rock in the Wine Valley
Българско кисело мляко, снимки на животни и батерии: Из желанията на бандите на Midalidare Rock in the Wine Valley 2026

Остава само седмица до шестото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley, което ще се проведе между 10 и 12 юли, а подготовката в долината на виното вече е в разгара си. Екипите изграждат фестивалната зона, къмпингите и паркингите, за да посрещнат хилядите рок фенове, които тази година ще видят на една сцена Bad Religion, Powerwolf и Helloween.

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Освен логистиката обаче, организаторите имат още една важна задача – да изпълнят желанията на музикантите зад кулисите. "Радваме се, че тази година няма нищо, което да ни изненада в изискванията на групите. Или с предишните пет издания вече свикнахме", споделят от екипа на фестивала.

Какво ще консумират бандите

Американските пънк легенди Bad Religion държат да опитат истинско българско кисело мляко. Единственото им друго по-специално изискване е в храната да няма гъби заради алергия на човек от екипа.

Немският хедлайнер Helloween ще заложи на повече плодове преди концерта, а след шоуто ще отпразнуват вечерта с пица, суши и червено вино. При Powerwolf менюто също има своите правила – без пикантна храна, чесън и гъби.

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Междувременно Visions of Atlantis искат да се потопят в местната кухня и изрично настояват тя да бъде приготвена изцяло с български продукти. Fast food и пица не присъстват в желанията им, но след концерта изборът отново е суши.

Шведите от Eclipse ще се насладят на 90 бутилки Midalidare Rock Lager, докато британците Gloryhammer впечатляват с може би най-нестандартното желание тази година – в гримьорните им да има снимки на кучета или котки, но задължително истински, а не генерирани с изкуствен интелект. Както сами пишат: "AI animals make us sad." Освен това предпочитат безалкохолна бира.

Финландците Korpiklaani настояват за големи количества лед, а рокерите Hardcore Superstar не тръгват никъде без поне 30 батерии АА, които също присъстват в списъка с изисквания.

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Midalidare Rock In The Wine Valley е от 10 до 12 юли 2026 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley ще откриете в официалния сайт на фестивала.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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