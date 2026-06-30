Руското военно министерство опроверга лъжа на Путин за фронта без да иска (ВИДЕО)

Не дали, а колко точно лъже издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин за ситуацията на фронта в Украйна? Путин даде пространно интервю пред информационния си слуга Павел Зарубин, в което наговори куп неверни неща за фронта. Един от най-смешните акценти - 12 часа след като руският диктатор каза, че руската армия превзела Николаевка, в Славянското направление, руското военно министерство публикува видео как руснаците бомбардират украинска позиция в Николаевка - какво прави там тази позиция, след като уж Николаевка е превзета? Всъщност за това направление от няколко дни почнаха руски хвалби как било превзето село Рай-Александровка, което е по-на изток от Николаевка, а след като хвалбите тръгнаха, големи Z-канали като "Рибар" и "Два майора" през последните 2-3 дни в дневните си обзори говорят, че там още текат боеве - ОЩЕ: След гафа на Путин, че е превзел руски град, Украйна отговори с неочакван анонс

Путин внимателно чертае публична картина, според която Русия неизбежно ще победи във войната с Украйна, като омаловажава растящите руски вътрешни проблеми и ги изкарва временно положение, необходимо за "сигурната руска победа", заключва в дневния си анализ ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Експертите на института казват очевидното – Путин нарочно не признава и изопачава очевидни неща, най-вече на фронта, като например това, че през последните 2 месеца няма нито един потвърден значим руски успех - ОЩЕ: Бунтът в Русия зрее: Кремъл мисли за нова драконовска мярка, за да опази режима на Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)

А факт, че руският диктатор не иска мир, е признанието му как Украйна два пъти е предложила да бъдат спрени далекобойните удари и да няма военни действия извън Донбас, Запорожка и Херсонска област, обаче самият Путин отхвърля това: далекобойните руски удари били "възмездие", а ако нямало военни действия извън посочения от Киев район, украинската армия щяла да натрупа всичките си сили там – защо това е проблем за Путин, след като уж армията му много и твърдо печели, не е ясно. ISW посочва и следното – през юни руската армия е напредвала дневно с по 3,79 квадратни километра средно, докато през август 2025 година, когато руският диктатор отиде в Анкъридж за среща с американския президент Доналд Тръмп, с 16,65 квадратни километра средно – ОЩЕ: Кремъл редактира бързо видеоинтервю на Путин - защото се изпусна за важни неща