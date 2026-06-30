Спорт:

Жега в Европа: Над 95 млн. души днес са изложени на 35°C

30 юни 2026, 13:08 часа 675 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Жега в Европа: Над 95 млн. души днес са изложени на 35°C

Горещата вълна в Европа постепенно отслабва, но повече от 95 милиона души, главно в източната и южната част на континента, ще бъдат изложени на температури над 35°C в някакъв момент от деня във вторник. Това показва анализ на АФП, цитиран от БГНЕС. Общо около 260 милиона европейци - приблизително двама от всеки петима жители на континента (без Турция) - ще преживеят максимални температури над 30°C. Още: Докато Европа се "топи", китайците си пръскат фина мъгла и свалят температурите с до 6 °C (ВИДЕО)

Изчисленията се основават на прогнозите на Германската метеорологична служба и на демографските данни за 2025 г. на Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия. Данните съвпадат с оценките на австрийската неправителствена организация Klimadashboard. Прогнозният модел, изготвен към 6:00ч. българско време, показваше, че над 130 милиона души в Европа ще бъдат засегнати от температури, надхвърлящи 35°C. Още: Изпепеляващата вълна в Европа се придвижва на изток: България я чакат 39°С

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Жега високи температури гореща вълна
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес