Жега в Европа: Над 95 млн. души днес са изложени на 35°C

Горещата вълна в Европа постепенно отслабва, но повече от 95 милиона души, главно в източната и южната част на континента, ще бъдат изложени на температури над 35°C в някакъв момент от деня във вторник. Това показва анализ на АФП, цитиран от БГНЕС. Общо около 260 милиона европейци - приблизително двама от всеки петима жители на континента (без Турция) - ще преживеят максимални температури над 30°C. Още: Докато Европа се "топи", китайците си пръскат фина мъгла и свалят температурите с до 6 °C (ВИДЕО)

Изчисленията се основават на прогнозите на Германската метеорологична служба и на демографските данни за 2025 г. на Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия. Данните съвпадат с оценките на австрийската неправителствена организация Klimadashboard. Прогнозният модел, изготвен към 6:00ч. българско време, показваше, че над 130 милиона души в Европа ще бъдат засегнати от температури, надхвърлящи 35°C. Още: Изпепеляващата вълна в Европа се придвижва на изток: България я чакат 39°С