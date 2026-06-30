"Доброто трябва да се мултиплицира": Демерджиев за предотвратената трагедия на "Струма"

"Ежедневно наши служители имат подобни прояви. Това ме радва като министър. Всяка една такава проява бива отбелязвана. Доброто трябва да се отбелязва, трябва да се мултиприцира", каза вътрешният министър Иван Демерджиев пред медиите във връзка със случая с предотвратената трагедия на автомагистрала "Струма", при който жена припадна, а колата беше спряна от 12-годишната ѝ дъщеря с помощта на полицията, които координирали ситуацията по телефона.

Той обяви, че като министър ще се бори именно за това.

Случаят с 12-годишното момиче

Припомняме, че 12-годишно момиче предотврати тежка катастрофа на магистрала "Струма", след като майка му ѝ прилошало и загубила съзнание зад волана. Детето успяло да поеме управлението на автомобила, да подаде сигнал на телефон 112 и да следва указанията на полицията, докато безопасно отбие в аварийната лента. "Уникално дете, в такава ситуация да запазиш хладнокръвие и самообладание е страхотно", каза полицай пред Нова телевизия.

Инспектор Денис Чолев допълни, че майката е била във видимо лошо здравословно състояние. "Жената беше трудно контактна, а момиченцето - много притеснено. Направихме всичко възможно да го успокоим, тъй като искахме и да разберем какво точно се е случило", обясни той. "Около 12 часа е получен сигналът от дежурната част".

"Разбрахме, че лек автомобил се управлява от 12-годишно дете от София към Перник, тъй като на майка му ѝ прилошало. Насочихме се по най-бързия начин към мястото за установяване на колата. Нямахме номера ѝ, а само визуално описание, информацията беше оскъдна. При обхода на магистралата открихме автомобила около 14 км в посока Перник. Той вече беше спрял. Oбезопасихме го в аварийната лента. Шофьорката беше на около 40 години", разказа комисар Васко Стефанов от ОД на МВР - Перник в ефира на Нова телевизия. ОЩЕ: Да не трепнеш на 12: Равнис по майката на момичето, спасило страната от нова трагедия